Det er faldet Tom Hagens børn for brystet, at politiet onsdag var ude i pressen og udtale sig om det - tilsyneladende udfordrende - samarbejde med deres far.

Faktisk er de direkte chokerede over, at politiet kan finde på at give en offentlig udtalelse af den kaliber.

Det siger Ståle Kihle, som er bistandsadvokat for Anne-Elisabeth og Tom Hagens tre børn, til det norske medie Dagbladet.

»Det er helt uhørt, at anklageren hos politiet på den måde går ud mod en sigtet i en straffesag. Det er helt uhørt uafhængige af, om han har samarbejdet eller ikke har.«

Politiet har offentligt været ude og kalde Tom Hagen for svær at samarbejde med. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

»Han har stillet op til alle afhøringer, han har været indkaldt til - også efter anholdelsen. Han har stillet hus og hytter til rådighed og på alle mulige måder være tilgængelig for politiet under efterforskningen.«

Reaktionen kommer efter, at den norske pendant til TV 2 onsdag spurgte Øst politidistrikt, som efterforsker Hagen-sagen, hvordan de har har oplevet Tom Hagens samarbejdsvilje frem til slut april, hvor han blev sigtet for drabet på eller medvirken til drab på sin kone.

Hertil svarer politiadvokat og for ansvarlig Hagen-sagen, Haris Hrenovica, i en mail til mediet, at Tom Hagen har været svær at samarbejde med.

'Gennem store dele af efterforskningen har politiet oplevet Tom Hagen som værende udfordrende at samarbejde med. Vi ønsker ikke at uddybe nærmere nu,' skriver han.

Huset på Sloraveien i Lørenskog lidt uden for Oslo, hvor ægteparret Hagen boede sammen, indtil Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst i oktober 2018. Foto: Terje Pedersen

Dagbladet har også talt med den tidligere efterforskningsleder i det norske kriminalpoliti Kripos, Håvard Aksnes, som ligesom Tom Hagens børn retter kraftig kritik mod Øst politidistrikt.

Han fortæller, at han slet ikke ser pointen i at komme med en sådan udtalelse og mener, at det tager fokus fra efterforskningen samt er med til at forstyrre fremdriften i sagen.

Det er ikke første gang, at Hagen-parrets tre børn, som ligesom resten af familien er temmelig pressesky, har været ude og kritisere politiets arbejde.

Tidligere i maj udtalte de - også dengang gennem deres bistandsadvokat Ståle Kihle - at de mener, politiet lider af tunnelsyn og har låst sig fast på én eneste teori: at deres far må være skyldig.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. november 2018. Foto: Privat

Faktisk har de ligefrem mistet troen på, at efterforskerne finder ud af, hvad der er sket med deres mor.

Den dengang 68-årige Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra hjemmet i Lørenskog lidt uden for Oslo 31. oktober 2018.

Ukendte gerningsmænd havde efterladt et trusselsbrev, hvori de krævede et gigantisk beløb i løsesum, og derfor arbejdede politiet oprindeligt ud fra den teori, at hun var blevet bortført.

I slutningen af april tog sagen dog en drejning, da Anne-Elisabeth Hagens mand - forretningsmanden Tom Hagen - blev anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på hustruen. En forbrydelse, som han konsekvent har nægtet sig skyldig i.