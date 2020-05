Deres mor er forsvundet - muligvis dræbt - og deres far er mistænkt for at have slået hende ihjel.

Det kræver en ret god indlevelsesevne at forestille sig det vågne mareridt, Hagen-børnene må gennemleve i disse dage og uger.

I godt halvandet år har de forsøgt at vænne sig til tanken om, at deres mor, den norske milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen, muligvis er væk for altid.

Den dengang 68-årige kvinde blev tilsyneladende bortført fra hjemmet i Lørenskog lidt uden for Oslo 31. oktober 2018. Ukendte gerningsmænd havde efterladt et trusselsbrev, hvor de krævede et gigantisk beløb i løsesum.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

For to uger siden kom så et nyt chok, da deres far, forretningsmanden Tom Hagen, blev anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på hustruen.

Det har skadet børnenes tillid til politiets efterforskning, skriver norsk TV2.

Hagen-arvingerne er lige som resten af familien temmelig pressesky, og det har på intet tidspunkt under efterforskningen stillet op til interview.

Nu udtaler de sig dog gennem deres bistandsadvokat Ståle Kihle, som fortæller, at Anne-Elisabeth og Tom Hagens børn naturligvis er blevet afhørt af politiet flere gange.

Den norske forretningsmand Tom Hagen blev anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. Han er løsladt igen, men stadig mistænkt i sagen. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX

»De har oplevet et stadig tiltagende personfokus mod Tom Hagen,« siger advokaten til tv-stationen.

Børnene mener simpelthen, at politiet lider af tunnelsyn og har låst sig fast på et eneste spor: At Tom Hagen må være skyldig.

Derfor har børnene mistet troen på, at efterforskerne finder ud af, hvad der rent faktisk skete med deres mor.

»Mine klienter ønsker, at andre og nye øjne skal komme ind og se på sagen,« siger Ståle Kihle og tilføjer, at familien gerne vil have nye politikræfter fra et helt andet politidistrikt.

Huset på Sloraveien i Lørenskog lidt uden for Oslo, hvor ægteparret Hagen boede sammen, indtil Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst i oktober 2018. Foto: Vidar Ruud

Det seneste halvandet år har - måske ikke så overraskende - været enormt belastende for familien, understreger advokaten.

Da Tom Hagen for 14 dage siden blev anholdt og sigtet i sagen, blev han i første omgang varetægtsfængslet. En kendelse, han dog ankede, og efter nogle dag blev han - via højesterets mellemkomst - løsladt.

Politiet har dog opretholdt sigtelsen mod ham.

Børnene kan nu se frem til nye afhøringer, og ifølge deres advokat samarbejder de gerne med politiet. De er dog meget skeptiske og mener, at efterforskningen er for ensporet.

Her bag ved ægteparrets hus blev der set en mystisk bil på det tidspunkt, hvor milliardærfruen menes at være forsvundet. Foto: Vidar Ruud

»Mine klienter er ikke bange for sandheden, men sandheden er ikke, at Tom Hagen iscenesatte en kidnapning for at dræbe sin ægtefælle. De synes, det er vanskeligt at samarbejde med nogen, som de oplever allerede har bestemt sig,« siger Kihle.

Norske medier skriver, at politiet angiveligt har søgt råd hos andre efterforskere i både Norge og udlandet for at få nye øjne på bevismaterialet.

Hvad der kommer til at ske i den spektakulære sag i de kommende dage og uger, er lige nu et åbent spørgsmål, og Hagen-parrets børn er bekymrede for fremtiden.

»De ser på den med stor uvished. De seneste dages hændelser viser for mine klienter, at det er umuligt at sige noget om, hvad politiet vil gøre eller ikke gøre,« siger advokat Ståle Kihle.