Siden den drabssigtede norske rigmand Tom Hagen i sidste uge udlovede en dusør på syv millioner kroner for oplysninger, der fører til fundet af hans forsvundne hustru - Anne-Elisabeth Hagen - har hans forsvarsadvokat modtaget flere tips.

Og særligt et af dem har stor interesse.

Det hævder forsvarsadvokaten, Svein Holden, over for norsk TV 2.

Det konkrete tip modtog han mandag i sidste uge kort efter, at det kom frem, at Tom Hagen - der er sigtet for at have dræbt eller medvirket til at have dræbt sin egen hustru og nægter sig skyldig - udlovede dusøren.

ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat Vis mere ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

Tippet er ifølge Svein Holden blevet videresendt til politiet.

Til norsk TV 2 forklarer han, at han ikke ønsker at kommentere indholdet af tippet, men på spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om ny information, svarer han:

»Mig bekendt er det ny information, og fra vores ståsted er det også vigtig information.«

Til det norske medie forklarer politiadvokat Haris Hrenovica, der arbejder med efterforskningen af sagen, at man ikke vil kommentere indholdet af de tips, man har modtaget.

Tidligere er det blevet kritiseret fra flere sider, at den person, som politiet har som hovedmistænkt i sagen, har valgt at udlove en dusør.

En af de kritiske røster kom fra den tidligere politiefterforsker og krimiforfatter Jørn Lier Horst, der til VG fortalte, at han ikke tidligere har hørt om, at nogen er gået ud med en milliondusør i en sag, man selv er drabssigtet i:

»Det er ekstra problematisk, da 10 millioner (svarende til syv millioner danske kroner, red.) vil give mange tippere håb om en gevinst. Mange, som har tippet politiet uden at få penge, vil nu tippe på ny. På den måde vil forsvarsholdet få et unikt indblik i, hvilke vidner der faktisk ved noget, og har mulighed for at påvirke disse vidner,« forklarede han.

Til norsk TV 2 har politiadvokat Haris Hrenovica også fortalt, at politiet ikke har nogen garanti for, at de tip, som forsvaret modtager på baggrund af dusøren, rent faktisk bliver sendt videre til politiet, selvom man har lovet, at det vil ske.

Anne-Elisabeth Hagen er ikke set siden den 31. oktober forrige år.

I begyndelsen arbejdede politiet ud fra en teori om, at hun kunne være blevet kidnappet i et forsøg på at lokke penge ud af hendes mand, men siden ændrede man teori til, at hun er blevet dræbt.