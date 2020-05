»Hvorfor skulle jeg have gjort det? Hvad er mit motiv?«

De spørgsmål stillede den norske rigmand Tom Hagen politiet allerede for over et år siden, da han under en afhøring fik fornemmelsen af, at han selv var under mistanke for at have dræbt sin kone.

Det var i februar 2019, hvor den succesfulde forretningsmand afgav forklaring som offer for en forbrydelse:

Hans hustru gennem næsten 50 år - den 68-årige Anne-Elisabeth Hagen - var sporløst forsvundet fra deres fælles hjem i Lørenskog lidt uden for Oslo.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem den 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem den 31. oktober 2018. Foto: Privat

Eneste spor efter hende var et trusselsbrev fra hendes formodede kidnappere, som krævede flere millioner euro i en særlig kryptovaluta for at slippe hende fri.

På det tidspunkt havde milliardærfruen været forsvundet i fire måneder, og hendes mand havde flere gange afgivet forklaring for at hjælpe politiet på sporet af gerningsmændene.

Nu viser oplysninger, som den norske avis VG er kommet i besiddelse af, at Tom Hagen allerede dengang havde en fornemmelse af, at politiet mistænkte ham selv for at stå bag forbrydelsen.

I slutningen af april i år skred politiet som bekendt til anholdelse af Tom Hagen. Han er nu mistænkt og sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone. Selv nægter han alt.

Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikrede med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB Vis mere Hagen-parrets hjem i Lørenskog var sikrede med forældede alarmer, der ikke virkede. Foto: NTB

Men ifølge VGs oplysninger følte Tom Hagen altså allerede under afhøringerne i februar sidste år, at politiet fattede særlig mistanke til ham. Det chokerede ham, forklarede han, og han begrundede derefter, hvorfor han absolut ikke havde noget motiv til at skaffe konen af vejen.

I løbet af sagen har de norske medier citeret venner af parret for at sige, at Anne-Elisabeth Hagen selv skulle have givet udtryk for, at hun i flere år levede i et turbulent ægteskab. De fortalte om konflikter, som lå flere år tilbage.

Under afhøringerne af Tom Hagen spurgte politiet naturligt nok til parrets ægteskab. Deres konflikter, økonomi og til, hvordan Anne-Elisabeth Hagen havde det i tiden før, hun forsvandt.

Her kom Tom Hagen selv ind på jalousi og hævn som mulige motiver, men de muligheder afviste han igen med det samme. Han var kun en smule jaloux, understregede han, og tilføjede: 'I hvilket parforhold er der ikke jalousi?'

Politiet mener, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt i huset på Sloraveien i Lørenskog. Foto: Vidar Ruud Vis mere Politiet mener, at Anne-Elisabeth Hagen blev dræbt i huset på Sloraveien i Lørenskog. Foto: Vidar Ruud

Han kom ind på en konflikt i ægteskabet i midten af 1990'erne, men afviste, at den var aktuel længere. Han var ikke typen, der hævnede sig på andre, pointerede han, og hvorfor skulle han først hævne sig så mange år senere, spurgte han betjentene.

Det fremgår ikke af VGs oplysninger, hvad den omtalte konflikt mellem ægtefællerne drejede sig om.

Da Tom Hagen for en måneds tid siden blev anholdt, begyndte de norske medier at spekulere i parrets ægtepagt, som eksperter kaldte meget uretfærdig for Anne-Elisabeth Hagen. De vurderede, at hun i tilfælde af en skilsmisse kunne få ægtepagten omstødt i retten.

Men allerede under de første afhøringer af Tom Hagen afviste han, at han havde et økonomisk motiv for at dræbe konen.

Ifølge Dagbladet har politiet i forbindelse med deres tekniske undersøgelser fundet blodspor fra Tom Hagen i parrets hjem. Foto: NTB SCANPIX Vis mere Ifølge Dagbladet har politiet i forbindelse med deres tekniske undersøgelser fundet blodspor fra Tom Hagen i parrets hjem. Foto: NTB SCANPIX

»Penge har aldrig været diskuteret,« sagde han.

Han kom også ind på ægtepagten fra 1987, som blev skrevet delvist om i 1993, men den fandt han irrelevant.

»Penge kan ikke have været et motiv,« sagde Hagen dengang.

Hverken Tom Hagen eller politiet mener, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt af egen fri vilje.

Politiet antager, at hun er død og mistænker altså nu ægtemanden for at stå bag drabet.

Efter den omtalte vidneafhøring af Tom Hagen i februar sidste år sendte han en række e-mail til efterforskerne, hvor han præsenterede en række personer, som han mente kunne være ude på at ramme ham personligt eller økonomisk.

Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Det gør også en mand i 30'erne - den såkaldte kryptomand - som politiet mener har hjulpet Hagen.