Anne-Elisabeth Hagens familie vil have vished om, hvad der er sket med hende. Derfor udlover de nu en dusør for oplysninger, der fører til, at hun bliver fundet.

Og det er ikke småpenge, der er tale om. Faktisk lige omvendt. Helt specifikt 10 millioner norske kroner svarende til godt syv millioner danske kroner.

Dusøren bliver ifølge TV2.no udlovet i et afsnit af den norske serie 'Åsted Norge' - et tv-program om uopklarede kriminalsager, som mandag handlede om Hagen-sagen.

»Tom Hagen frygter, at Anne-Elisabeth Hagen ikke bliver fundet. Det er derfor, vi har besluttet at bruge simple tiltag for at finde ud af, hvad der er sket med hende,« siger Tom Hagens forsvarsadvokat, Svein Holden, i afsnittet.

Irene er næsten sikker på, at hun så Anne-Elisabeth Hagen på bagsædet af en bil, den dag hun forsvandt. Foto: Privat Vis mere Irene er næsten sikker på, at hun så Anne-Elisabeth Hagen på bagsædet af en bil, den dag hun forsvandt. Foto: Privat

Nogle vil nok undre sig en smule over udmeldingen fra Tom Hagen og resten af Anne-Elisabeth Hagens nærmeste familie. Politiet arbejder nemlig ud fra den teori, at den 70-årige milliardær selv har spillet en rolle i sin kones forsvinding og død.

Et faktum som værten Jens Christian Nørve da også påpeger under programmet.

Han konfronterer forsvarsadvokaten med, at det med udgangspunkt i ovenstående lyder 'ganske underligt', at Hagen-familien nu går ud og udlover en kæmpe dusør for oplysninger, der kan føre til fundet af deres mor og kone.

Hertil svarer Svein Holden, at han mener, det er 'ganske underligt', at Tom Hagen overhovedet er sigtet.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra parrets fælles hjem på sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: TORE MEEK Vis mere Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra parrets fælles hjem på sloraveien 4 i Lørenskog. Foto: TORE MEEK

Siden den 70-årige norske rigmand blev anholdt og sigtet i sagen tilbage i slutningen af april, har han da også hårdnakket nægtet sig skyldig.

Foruden Tom Hagen er også en anden mand sigtet i sagen.

Manden har kryptovalutakompetence samt relation milliardæren. Noget som er særligt iøjnefaldende, fordi der i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinding blev fundet et trusselsbrev med et krav om løsepenge, som skulle udbetales i kryptovaluta.

På grund af fundet af trusselsbrevet arbejdede politiet oprindeligt i første omgang ud fra den teori, at milliardærfruen var blevet kidnappet.

I slutningen af april tog sagen dog noget af en drejning, da det kom frem, at politiet mistænker Tom Hagen for selv at stå bag trusselsbrevet med kryptovaluta-koderne, som de mener, er et slags røgslør, som skal få drabet på Anne-Elisabeth Hagen til at ligne en kidnapning.