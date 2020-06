Hvorfor ændrede Tom Hagen ægtepagten, så han stod som eneejer af huset?

Spørgsmålet er et af de mange, der bliver ved med at melde sig i politiets undersøgelser af den norske rigmand.

I det hele taget er ændringerne af ægtepagten i 1993 et af de centrale punkter i den sag, som politiet forsøger at rejse mod forretningsmanden, skriver norske VG. På nuværende tidspunkt er han stadig mistænkt og sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone gennem næsten 50 år, den 68-årige Anne-Elisabeth Hagen.

Siden den 70-årige milliardær i april i år blev anholdt under en dramatisk politiaktion, har de norske medier flere gange beskrevet ægtepagten, som parret indgik i 1987.

Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen har været forsvundet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Flere har hæftet sig ved, at ægtepagten blev ændret i december 1993, og at ændringerne betød, at Anne-Elisabeth Hagen derefter blev så dårligt og urimeligt stillet, at flere jurister har vurderet, at hun ville kunne få den erklæret ugyldig i retten. Skete det, ville hustruen få væsentlig større værdier efter en skilsmisse, end ægtepagten på papiret giver hende ret til.

Kunne det have været Tom Hagens motiv til at ville skille sig af med konen? Og var der ikke noget noget med, at Anne-Elisabeth Hagen havde givet udtryk for, at hun var ulykkelig i ægteskabet?

Advokat Mette Yvonne Larsen har over for VG især kritiseret, at huset på Sloraveien i Lørenskog lidt uden for Oslo fra da af udelukkende stod i Tom Hagens navn.

Nu har VG fået oplysninger om, at milliardæren under en politiafhøring i vinter selv skulle have forklaret, at han efter en krise i ægteskabet i begyndelsen af 1990'erne gik i panik og var bange for at miste huset. På det tidspunkt var huset nemlig en del af konens såkaldte rådighedsdele i fællesejet, og han var bange for at blive smidt ud. Derfor overførte han huset til sig selv. Konen fik samtidig ret til gratis bolig i huset resten af livet.

Huset på Sloraveien i Lørenskog lidt uden for Oslo, hvor ægteparret Hagen boede sammen, indtil Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst i oktober 2018. Foto: Terje Pedersen Vis mere Huset på Sloraveien i Lørenskog lidt uden for Oslo, hvor ægteparret Hagen boede sammen, indtil Anne-Elisabeth Hagen forsvandt sporløst i oktober 2018. Foto: Terje Pedersen

Ifølge Tom Hagens forklaring til politiet skulle Anne-Elisabeth Hagen have været indforstået med det. Sagen var angiveligt ikke en stor ting mellem dem, og rigmanden understregede, at det ikke var noget, der var blevet diskuteret særlig meget mellem dem.

Under en ransagning af huset på Sloraveien fandt politiet separationspapirer, som var nogle år gamle og kun var underskrevet af konen.

Politiet mener, at papirerne, udtalelser fra venner samt flere andre spor tyder på, at Anne-Elisabeth Hagen ville skilles. Under afhøringerne har Tom Hagen dog pure afvist, at han og hustruen på noget tidspunkt reelt har drøftet skilsmisse.

Mere end halvandet år efter, at Anne-Elisabeth Hagen forsvandt, er det stadig en gåde, hvad der er sket med hende, og hvor hun er.

Ukendte gerningsmænd efterlod et trusselsbrev i huset, hvor de kræver en løsesum for at slippe hende fri. Politiet mener dog, at kidnapningen er et fupnummer, og at det er overvejende sandsynligt, at rigmandsfruen er død.