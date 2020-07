Den norske rigmand, 70-årige Tom Hagen, der er sigtet for drab eller medvirken til drab på hustruen Anne-Elisabeth Hagen, mener ikke, at en afhøringsrapport fra februar 2019 er fyldestgørende og beder derfor politiet om at fjerne detaljer i rapporten.

Det skriver norske TV2.

Milliardæren mener, at politiet i deres afhøring, der er foretaget fire måneder efter konens forsvinden, stiller ‘giftige spørgsmål’, og at der derfor nu fremgår fejlagtige oplysninger i rapporten.

En del af forhøret handler bl.a. om Hagens medicinbrug - noget som han anser som 'fuldstændigt irrelevant i jagten på hans forsvundne kone'. Han ønsker disse detaljer fjernet fra rapporten. Det nægter politiet til gengæld.

ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat Vis mere ARKIVFOTO af Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Privat

Hustruen forsvandt fra deres fælles bolig 31. oktober 2018 i Lørenskog, en forstad til Norges hovedstad, Oslo. Siden da har hun været sporløst forsvundet.

Hagen ønsker også at få fjernet passager i rapporten om, at han skulle være mandschauvinist. En påstand, der skulle være kommet frem under afhøringen af et vidne. Rigmanden mener ikke, der er grundlag for at komme med en sådan beskyldning.

Afhøringen er aldrig blevet underskrevet af Hagen på grund af ovenstående.



Politiet har derfor været nødsaget til at skrive en 53 sider lang rapport, som gengiver uenighederne mellem politi og Hagen. Det er denne rapport, som VG har fået indsigt i.

Endelig er der også diskussion om, hvorvidt det skal fjernes, at Hagen til politiet forklarer, at taxachaufføren, der kører ham og konen hjem d. 30 okt. 2018 ‘ikke var hvid’.

Hagen mener, at politiet i rapporten har fremstillet udsagnet som værende racistisk.

Det var i slutningen af april i år, at Tom Hagen blev sigtet for drab eller medvirken til drab på sin kone. Hagen er løsladt, men sigtelsen er opretholdt.

Den 70-årige rigmand har tidligere udtalt, at han mener, at konen er blevet bortført.