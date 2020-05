Den drabssigtede milliardær Tom Hagen anker rettens beslutning om varetægtsfængsling. Det skriver norsk TV 2.

70-årige Tom Hagen blev onsdag varetægtsfængslet i fire uger - de første to i isolation - i forbindelse med sigtelsen imod ham.

Han er siget for at have dræbt - eller medvirket til drabet - på sin hustru, Anne-Elisabeth Hagen.

Tom Hagens advokat, Svein Holden, sagde inden varetægtsfængslingen onsdag, at politets sigtelse mod hans klient er baseret på et 'spinkelt grundlag', og at han forventede, at Tom Hagen ville blive løsladt med det samme.

Den norske forretningsmand Tom Hagen er anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX Vis mere Den norske forretningsmand Tom Hagen er anholdt og sigtet for at have dræbt sin kone eller for at have medvirket til det. (Arkivfoto) Foto: NTB SCANPIX

Tre dommere skal nu vurdere Tom Hagens anke. Ifølge TV 2 plejer en anke over en fængselskendelse at blive behandlet i løbet af få dage.

Tom Hagen blev anholdt tirsdag.

Han nægter sig skyldig i at dræbt eller medvirket i drabet på sin hustru, der forsvandt fra parrets bolig den 31. oktober 2018.

Politiet gik længe ud fra, at bortførere stod bag hendes forsvinden, og at hensigten var pengeafpresning.

(Arkivfoto) Foto: HANDOUT Vis mere (Arkivfoto) Foto: HANDOUT

Men i sidste uge tog sagen altså en dramatisk drejning, da politiet pludselig afslørede, at Tom Hagen er deres hovedmistænkte.

Han og Anne-Elisabeth Hagen har været gift i 41 år.

Tom Hagen er en af Norges rigeste mænd, og han har skabt sin milliardformue ved blandt andet at investere i ejendomme.

Norsk politi har endnu ikke udtalt sig om, hvad de mener er Tom Hagens motiv for at ville skaffe sin kone af vejen.