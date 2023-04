Måske kan du selv se det på billedet herover.

I hvert fald tog det ikke tolderne særligt lang tid, efter de havde kigget på røntgenbilledet, før de var klar over, at noget var helt galt.

For da en amerikansk kvinde søndag ville rejse ind i Australien, viste det sig, at hun havde noget med i sin kuffert, som hun bestemt ikke burde have.

Men en 24 karat forgyldt pistol.

I kufferten fandt tolderne denne forgyldte pistol. Foto: Australian Border Force (ABF)

Det oplyser den australske grænsestyrke (ABF) i en pressemeddelelse, som blev sendt ud dagen efter.

Den 28-årige amerikanske kvinde var rejst fra Los Angeles til Sydney, da hun efter ankomst blev stoppet af tolderne.

Det stod hurtigt klar, at hun ikke havde registreret eller på anden måde deklareret, at hun rejste med et våben – og hun havde heller ikke tilladelse til at importere det eller være i besiddelse af et våben i Australien.

I pressemeddelelsen oplyser chefen for grænsestyrkens enhed for beslaglagt gods, Justin Bathurst, at det var en kombination af de ansattes færdigheder og sofistikeret detektionsteknologi, der førte til fundet af våbnet, før det nåede ud i samfundet.

Her ses et røntgenbillede af kvindens kuffert. Foto: Australian Border Force (ABF)

»Igen og igen har vi set, hvor gode ABF-officerer er til at målrette og stoppe ulovligt og meget farligt gods fra at krydse Australiens grænse,« siger Bathurst:

»ABF er Australiens første og vigtigste forsvarslinje. ABF-officerer er forpligtet til at beskytte vores samfund ved at arbejde med retshåndhævende partnere for at forhindre, at genstande som uregistrerede skydevåben kommer igennem ved grænsen.«

Den amerikanske kvinde blev efterfølgende anholdt og fremstillet for en dommer.

Hun er siden blevet løsladt mod kaution, men dommes hun skyldig i den kommende retssag, kan det resultere i en dom i op til ti år bag tremmer. Hun kan derudover også få annulleret sit visa og blev smidt ud af Australien.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvorfor kvinden havde valgt at tage pistolen med i sin kuffert.