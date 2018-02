Hans søforklaring var der tænkt over, men den holdt ikke vand, og nu kan han forvente at få en invitation til et besøg i retten.

Sådan lyder udsigten for en mandlig bilist, der sidste fredag blev snuppet i tolden på grænsen mellem Sverige og Norge.

Ved Svinesund i det allersydligste Norge forsøgte manden at komme ind i landet med en ulovlig last, der udover at være levende også er særdeles værdifuld.

Det skriver norske Dagbladet.

Officielt skulle manden blot besøge sin kæreste i Norge, men tolderne bed ikke på hans historie. I stedet åbnede de bilen bagtil.

»I bagagerummet opdagede vores personale 90 kilo levende krebsdyr og 23 kilo levende snegle. Svenskeren bedyrede, at alt skulle bruges til en fest, som kæresten skulle arrangere - men det var en forklaring, som vi ikke stolede på,« siger kontorchef Per Kristian Grandahl.

Undersøgelser på stedet forstærkede mistanken om, at smuglingen af de levende madvarer var organiseret. Myndighederne har således en teori om, at modtageren er en sushi-restaurant.

»Beslaglæggelsens størrelse tilsiger, at dette ikke var tiltænkt en privat fest. Uanset hvad er reglerne krystalklare: Hvis man skal importere levende føde af denne type, skal fødevaretilsynet varsles, før man ankommer til grænsen. Det var ikke gjort her. Ligeledes er maksimalværdien på 6.000 norske kroner brudt med soleklar margen,« siger kontorchefen.

Ifølge Dagbladet beløber de mange kilo krebsdyr sig alene til en værdi på over 30.000 danske kroner.

»Jeg kan ikke huske, at vi tidligere har haft en lignende sag, for smugling af levende krebs og snegle tilhører undtagelserne. Sagen blev rutinemæssigt indrapporteret, og personen kan vente på at høre fra politiet,« siger Per Kristian Grandahl.