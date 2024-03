I Norge spærrede en gruppe toldere øjnene op, da en tysk mand 24. februar passerede en grænseovergang.

Med sig i bilen havde han 11 kilo rent guld, skriver mediet Glåmdalen ifølge Dagbladet.

Guldet blev vurderet til at have en værdi på hele ni millioner kroner.

»Jeg har været med til at beslaglægge smykker og små mængder guld, men jeg har aldrig oplevet sådan en beslaglæggelse før,« siger sektionschef Kjersti Bråthen i Toldafdelingen til Glåmdalen.

Det var en tysk mand, som er bosat i Norge, der ville krydse en grænse ved Kjerret nær Sverige.

Han hævdede, at guldet – som blandt andet består af guldbarrer – var hans formue.

Men politiet påpeger, at manden skulle have betalt lidt mere end to millioner kroner i moms, hvis det var importeret lovligt. Derfor er det nu beslaglagt.

Sagen er nu sendt videre i systemet til nærmere efterforskning, lyder det.