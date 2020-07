84 millioner tabletter til værdi på 7,5 milliarder kroner er beslaglagt i tre containere i italiensk havneby.

Italienske myndigheder har beslaglagt 14 ton amfetamin, der er fremstillet af Islamisk Stat (IS) i Syrien.

Det skriver avisen La Repubblica.

Avisen skriver, at det er den største beslaglæggelse af den type narkotika i verden.

Meldingen bekræftes af italiensk politi.

I alt blev 84 millioner tabletter med et særligt "captagon"-logo konfiskeret under en aktion i havnebyen Salerno lidt syd for Napoli.

Fangsten har en anslået markedsværdi på omkring en milliard euro - omkring 7,5 milliarder danske kroner.

Tabletterne med netop dette logo blev også fundet på gerningsmændene bag et angreb på spillestedet Bataclan i Paris i 2015, som den militante bevægelse IS stod bag.

Fremstillingen og salget af tabletterne har ifølge La Repubblica længe været en vigtigt indtægtskilde for IS.

- Vi ved, at Islamisk Stat hovedsageligt finansierer sine terroraktiviteter gennem ved smugling af narkotika fremstillet i Syrien, som i de seneste år er blevet verdens største producent af amfetamin, skriver italiensk politi i en pressemeddelelse.

De italienske myndigheder fandt tabletterne i tre containere, der ankom til havnen i Salerno.

Her var de gemt i papircylindre i en forsendelse, der var adresseret til en adresse i Lugano i Schweiz.

"Captagon"-tabletter er oprindelig udviklet til medicinsk brug.

Ulovlige udgaver af midlet er dog i visse kredse blevet døbt "jihad-piller", efter at IS-krigere har brugt det under kampe og angreb, oplyser italiensk politi ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/