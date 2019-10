Operatøren af Hongkongs undergrundsbane har søndag åbnet næsten halvdelen af alle stationer igen.

Den kollektive trafik i Hongkong er søndag morgen delvist blevet genoptaget, efter at bystatens undergrundstog og letbane har stået stille i over et døgn.

Det meddeler MTR Corp, der står for driften af transportnettet i Hongkong. Søndag morgen lokal tid åbnede 45 togstationer, mens 48 fortsat er lukket.

Al trafik blev indstillet som følge af voldsomme optøjer og sammenstød mellem demonstranter og politistyrker fredag aften og natten til lørdag.

MTR oplyste lørdag, at det havde set sig nødsaget til at lukke alle stationer, fordi demonstranter under nattens uroligheder havde angrebet ansatte og begået hærværk mod togstationerne.

På sin hjemmeside skriver MTR, at det er nødvendigt at rette op på skader på blandt andet ind- og udgange til stationerne, før de igen bliver åbnet.

Fra søndag aften klokken 21.00 indstilles togtrafikken igen, så der kan foretages yderligere reparationer. Normalt kører togene i Hongkong indtil midnat.

Lørdag var hele transportnettet lammet. Også rejsende til og fra Hongkongs lufthavn måtte finde andre måder at komme frem på. Til daglig benytter næsten fem millioner rejsende undergrundsbanen.

Lørdag var supermarkeder og butikker i Hongkong også lukket, men stort set alle er åbnet igen søndag.

