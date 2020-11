På mirakuløs vis slap en hollandsk togchauffør for alvorlige skader, da han kørte et tog gennem et rækværk.

Hændelsen skete mandag formiddag i den hollandske by Spijkenisse, der ligger knap 20 kilometer fra storbyen Rotterdam.

Af uforklarlige årsager kørte togets chauffør gennem et rækværk på en bro over vand. Det skriver BBC.

Under normale omstændigheder ville toget med al sandsynlighed have styret direkte i vandet, men takket være en næsten 20 år gammel skulptur, skete det modsatte.

Der arbejdes på en sikker måde, hvorpå toget kan komme ned. Foto: ROBIN UTRECHT

Idet toget kørte gennem rækværket, landede det i sin nedfart på en skulptur af hvalhaler ud for rækværket.

Togchaufføren var selv i stand til at forlade toget, men slap ikke for en tur på det nærliggende hospital. Han er tilsyneladende sluppet for nogen former for skader, skriver BBC.

Det hollandske medie NOS har talt med arkitekten bag skulpturerne, Maarten Struijs.

Han er forbavset over, at skulpturerne var i stand til at holde toget og dens vægt.

Det er uklart, hvorfor chaufføren kørte gennem rækværket. Foto: EVA PLEVIER

»De har været dér i næsten 20 år... Man forventer nok, at plastic vil gå en smule i stykker, men det skete åbenbart ikke. Det havde jeg aldrig forestillet mig.«

Toget har i løbet af dagen trukket flere borgere til stede for at billeddokumentere det – og det kan de lidt endnu.

Toget er der fortsat, men talspersoner fra De Akkers metrostation, hvor toget hører til, siger, at man arbejder på at finde en sikker og kontrollerende måde at få toget ned