En skilsmisse, en hævntørstig kvinde og fire spande med mønter.

Nej, det er ikke remedierne til et nyt Olsen Banden-kup, det er til gengæld indholdet i en amerikansk skilsmissesag.

For da den amerikanske kvinde Brandi Lee blev skilt fra sin mand, efter at han var utro med sin bedste vens kone, så var Brandi Lee ikke indstillet på at lade sin mand slippe afsted med utroskaben, men søgte i stedet om skilsmisse.

Da retten efterfølgende, i forbindelse med parrets skilsmisse, dømte Brandi Lee til at betale 7.500 dollars, svarende til godt 50.000 danske kroner, tilbage til eksmanden, valgte hun en anderledes måde at betale pengene på, skriver The Sun.

Ude af stand til at slippe for betalingen til eksmanden, måtte Brandi Lee til lommerne.

Hvor de fleste nok ville have lavet en bankoverførsel, skrevet en check, eller fundet de store pengesedler frem fra gemmerne, valgte Brandi Lee i stedet den helt modsatte løsning.

I et forsøg på at gøre livet så besværligt for eksmanden som muligt, lagde hun vejen forbi sin bank for at hæve de 7.500 dollars i mønter.

Efterfølgende fortalte Brandi Lee om hele forløbet i et opslag på Facebook, hvor hun også delte billeder af mønterne.

Her ses nogle af de spande med mønter, som Brandi Lee valgte at betale eksmanden med. Foto: Brandi Lee /Facebook Vis mere Her ses nogle af de spande med mønter, som Brandi Lee valgte at betale eksmanden med. Foto: Brandi Lee /Facebook

I opslaget skrev hun blandt andet, at som en bonus på hendes hævn over eksmanden, så ville den lokale bank ikke tage imod mønter, medmindre de blev afleveret i møntruller.

Og da alle mønterne bestod af ‘dimes’, som er amerikanske 10-cents, betød det altså, at eksmanden skulle pakke 75.000 mønter sammen, hvis han ville have banken til at tage imod dem.

Skulle eksmanden i den forbindelse have brug for lidt medfølelse, så var der dog ikke noget at hente hos Brandi Lee.

»Mens du sidder derhjemme og pakker dine mønter, så kan du måske tage dig tid til at tænke på, hvor besværligt mit liv har været, efter at du efterlod mig med to små børn, to gårde der skal passes, og efter at du trak din indkomst ud af familien uden at tage dig af nogen af regningerne,« lød det blandt andet i Brandi Lees opslag på Facebook.