Victoriah Bech flyttede til USA for at blive international stjerne, men efter et livstruende sygdomsforløb ændrede alt sig.

I dag bruger den 29-årige dansker det meste af sin tid på at hjælpe hjemløse i Los Angeles' slumområde, Skid Row.

»Nogle gange er vi de første i månedsvis, der spørger, hvordan de har det, eller interesserer os for, hvordan vi kan hjælpe dem. Følelsen af at give håb til andre kan ikke beskrives. Det er meget større end at lave en musikvideo eller at få Instagram-likes,« forklarer Victoriah Bech, imens hun hjemmevant går rundt i den mest betændte del af downtown Los Angeles.

Man anslår, at op mod 70.000 mennesker lever på gaden i Los Angeles County, og mange holder til her i Skid Row, hvor fortovene er fyldt med vaklende telte og små shelters bygget af papkasser og presenninger. Gadehjørne efter gadehjørne, blok efter blok.

Nogle weekender hjælper Victoriah og hendes samarbejdspartnere op mod 500 mennesker. (Foto: Sara Madsen) Vis mere Nogle weekender hjælper Victoriah og hendes samarbejdspartnere op mod 500 mennesker. (Foto: Sara Madsen)

Victoria Bech erkender, at Skid Row kan være et farligt sted at opholde sig. Mange er bevæbnet med knive eller macheter, men hun er aldrig bange.

»Folk kender mig, og er der nogen, der er fulde, på stoffer eller skøre, er der altid nogen, der har min ryg,« siger hun.

Oprindeligt er hun vokset op i Hillerød og København, men efter gymnasiet flyttede hun til Californien for at forfølge en karriere som popstjerne. En del af eventyret blev dokumenteret i Kanal 4s realityshow 'Mig og min mor', som Victoriah og hendes mor medvirkede i.

De første par år bevægede den unge dansker sig i Hollywoods summende underholdningsindustri, hvor hun arbejdede som danser og model og også udgav flere singler. Men pludselig ændrede alt sig.

Efter problemer med en visdomstand fik Victoriah i slutningen af 2016 en alvorlig infektion i ansigtet. I ugevis lå hun på intensivafdelingen og svævede mellem liv og død.

Bagefter fulgte næsten to år med følgesygdomme, genoptræning og voldsomme smerter. Så voldsomme, at hun blev afhængig af den smertestillende medicin, hun tog hvert 20. minut.

»Min mor har altid arbejdet med misbrugere og afvænning, så takket være hende trappede jeg ud af medicinen. Men i princippet kunne jeg være endt her,« siger Victoria og slår armen ud mod de umenneskelige forhold omkring os.

Det var under sit lange sygdomsforløb, at hun indså, at hun savnede at være noget for andre.

I 2016 blev Victoriah Bech indlagt med en livstruende infektion, der fik hende til at tage sit liv op til revision. Vis mere I 2016 blev Victoriah Bech indlagt med en livstruende infektion, der fik hende til at tage sit liv op til revision.

»Min mor har altid hjulpet mange mennesker og havde blandt andet 10 plejebørn, så det med at hjælpe har altid fyldt meget. Men som ung var mit fokus meget på mig selv. Jeg troede, jeg blev glad af at gå i byen og leve 'the glam life', men da jeg blev syg, indså jeg, at det var en tom tilværelse,« siger Victoriah.

I takt med at hun blev rask, begyndte hun at hjælpe forskellige hjemløseorganisationer, og i 2019 etablerede hun sit eget projekt under navnet 'Starts With One Today'.

De sidste fire måneder har organisationen hver søndag afholdt 'Sundays in Skid Row', hvor Victoriah og et hold frivillige giver madvarer, tøj, sko og toiletsager til 300-500 hjemløse.

Hun er på fornavn med flere af dem, der kommer forbi, og lige så ofte, som hun uddeler poser fyldt med grøntsager og brød, giver hun kærlige kommentarer og kram.

Flere gange om ugen henter Victoriah donationer fra byens supermarkeder, som hun kan dele ud i Skid Row. (Foto: Privat) Vis mere Flere gange om ugen henter Victoriah donationer fra byens supermarkeder, som hun kan dele ud i Skid Row. (Foto: Privat)

»Vores motto er 'Everyone is someones somebody', for alle har været nogens barn, far, mor, søster eller bror,« siger Victoriah, hvis far døde for et par år siden efter at have levet et hårdt liv med stoffer og alkohol i miljøet omkring Istedgade i København.

»Jeg havde ingen kontakt til ham, men ved at hjælpe andre nu føles det lidt, som om jeg hjælper ham,« forklarer hun.

Når hun ikke kører rundt for at indsamle de donationer, der skal deles ud i weekenden, tjener hun penge ved at håndtere sociale medier for flere mindre firmaer. Sideløbende har hun sammen med sin mor åbnet et behandlingssted, og ambitionen er, at stedet også skal hjælpe nogle af de hjemløse fra Skid Row, som er motiveret til at komme væk fra gaden.

»Der vil sikkert være en masse, der sidder derhjemme og tænker, 'åh, hun klarede det ikke i Hollywood'. Det rører mig ikke. Folk kan tro, hvad de vil. Jeg har aldrig været lykkeligere eller mere tilfreds. Jeg har et helt album, der er færdigindspillet, og som jeg kunne få udgivet, men det er ikke længere nok for mig. Jeg drømte alt for småt. Det, jeg gør nu, er 20 gange større og meget mere betydningsfuldt,« fastslår Victoriah Bech.

»Jeg vil meget hellere have, at dem i Skid Row kender mit navn, end at jeg bliver genkendt på den røde løber. So yes, I made it in Hollywood.«

Følg Victoriahs organisation 'Starts With One Today'.