Tre togvogne blev kastet af skinnerne, da to tog natten til tirsdag kolliderede i det østlige Bangladesh.

Mindst 15 mennesker er omkommet, efter at to tog er kollideret i den østlige del af Bangladesh.

Yderligere 58 personer er blevet kvæstet i ulykken. Myndighederne frygter, at dødstallet fortsat kan stige.

Det oplyser det lokale politi natten til tirsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tre togvogne blev kastet af skinnerne under ulykken ved Mondolbhag Station i byen Kasba, som ligger omkring 100 kilometer fra hovedstaden Dhaka.

Det skete, da et tog på vej til Dhaka kolliderede med et tog på vej mod byen Chittagong.

- Mindst 15 personer er blevet dræbt. Og yderligere 58 er kvæstet. Vi har sendt de tilskadekomne til forskellige hospitaler i regionen, siger den lokale politikommissær, Anisur Rahman.

Det er endnu uvist, hvordan de to tog endte på det samme spor.

Myndighederne har igangsat en efterforskning af de nærmere omstændigheder omkring ulykken. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Et af de to tog kan have overset et signal, hvilket kan have ført til tragedien, siger politimanden Shayamal Kanti Das til journalister.

Langt de fleste passagerer sov, da de to tog kolliderede. Det oplyser en af de overlevende passagerer over en telefonforbindelse til Reuters.

- Pludselig lød der et højt brag. Jeg hørte folk, der skreg, siger passageren.

Ulykken har skabt forsinkelser for togtrafikken fra Dhaka.

Togulykker er ikke unormale i Bangladesh. Det skyldes blandt andet mange sporkryds, der ikke er overvåget, og dårlig vedligeholdelse af togskinnerne.

/ritzau/