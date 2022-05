Flere personer er kommet til skade i en voldsom ulykke i Pennsylvania, hvor et tog, der transporterede råolie, blev afsporet.

17 togvogne er kørt af skinnerne og adskillige er nu at finde i en flod, rapporterer blandt andre New York Post.

Ulykken skete i Harmar, Allegheny County, som ligger udenfor Pittsburgh i det vestlige Pennsylvania torsdag eftermiddag amerikansk tid.

Den skyldtes en kollision med en byggemaskine, som var ved at krydse sporet, rapporteres det.

To lokoførere samt føreren af byggemaskinen blev fragtet til hospitalet til behandling, men deres tilstand er ukendt.

Ud af de 17 togvogne, som fulgte lokomotivet af skinnerne, er ni kørt ud over en bro og er havnet i vandet.

En af de forliste togvogne lækkede efter ulykken petroleum ud i floden, siger en medarbejder i beredskabet ifølge avisen.

Overfor mediet TribLive forklarer myndighederne, at man har udlagt flydespærrer i et forsøg på at inddæmme og opsamle den olie, som må løbe ud fra vognene i floden.

Man forventer, at oprydningen efter ulykken vil tage adskillige dage.