Det var tidlig morgen, da en bilist krydsede en togstrækning på et meget uheldigt tidspunkt.

For lige i det, han valgte at køre over skinnerne, blev bilen ramt af et tog og skåret over på midten.

Det oplyser Local 10 og CNN. Videoen kan ses øverst i artiklen.

Selvom bilen ikke stod til at redde, slap bilist heldigvis uskadt fra ulykken.

Togstrækningen går fra Miami til West Palm Beach i Florida, USA og er ifølge det amerikanske lokalmedie kendt for at være 'en dødelig rute' for både bilister og fodgængere.

»Dette er en tragisk påmindelse om behovet for sikkerheden omkring togskinner. Denne type opførsel er ekstremt farlig, uansvarlig og tragisk,« skriver Vanessa Alfonso, der er talskvinde for togbanen Brightline, i en pressemeddelelse og henviser til, at bilisten valgte at køre udenom bommene.

I samme skriv opfordrer hun folk til at blive væk fra skinnerne.

Siden Brightline-banen begyndte at køre til Fort Lauderdale og West Palm Beach har der regelmæssigt været sammenstød mellem tog og bilister eller fodgængere.