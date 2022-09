Lyt til artiklen

Efter en tur i fitnesscenteret fik britiske Charlotte sig lidt af en forskrækkelse.

For da hun kom tilbage til sit skab i omklædningsrummet, kunne hun konstatere, at nogle havde brudt det op og taget hendes ejendele.

Det skriver det britiske medie BBC, der har valgt at holde hendes efternavn anonymt.

Men ikke nok med at hun stod og manglede sine ejendele, så kunne hun også konstatere, at tyvene havde brugt 8.000 pund, hvilket svarer til til 70.000 kroner. Pengene var blandt andet blevet spenderet i adskillige Apple-forretninger rundt omkring i London.

»Jeg frøs helt,« siger Charlotte til BBC.

Da Charlottes telefon var en af de genstande, som tyvene fik med, måtte hun låne sin venindes telefon til at ringe til sin bank Santander.

Og her retter hun kritik mod Santander, for vedkommende der tog opkaldet var langsom til at reagere, hvilket fik skabt en tilstand af panik hos Charlotte.

Få dage senere vendte Santander tilbage og fortalte, at hun kun ville få 25.000 kroner tilbage. De fortalte, at tyvene havde brugt hendes pinkode til at købe for det resterende beløb, og det var dermed hendes egen skyld.

»Jeg var efterladt fuldstændig knust, for alt mit håb forsvandt pludseligt. Det knuste mit hjerte,« siger Charlotte.

Det fik Charlotte til tasterne på de sociale medier, og hendes historie nåede at skabe så meget harme, at en højtstående medarbejder hos Santander ringede til hende undskyldte forløbet.

Derfor fik hun pengene tilbage og en ekstra kompensation.