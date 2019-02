David Gaut dræbte i 1985 et spædbarn på grusomste vis. Men det var 34 år siden og han var imellemtiden blevet løsladt fra sin livstidsdom.

I august måned sidste år fandt hans nabo i byen Gwent 25 km uden for Cardiff i Wales ud af den gamle hemmelighed. Og så blev David Gaut slået ihjel.

Naboen, 51-årige David Osborne, havde tilsyneladende slået sig sammen med den 23-årige Ieuan Harley om udåden.

På brutal vis tog de livet af barnemorderen med 150 knivstik, en 'hævn' for drabet på en 15 måneder gammel baby i 1985 skriver BBC.

David Gaut køber togbilletter. Vis mere David Gaut køber togbilletter.

Den 54-årige David Gaut ses på en videoovervågning handle ind i et Morrisons-supermarked, kun timer før han bliver stukket ihjel af sine to naboer.

Parret lokkede Gaut til en lejlighed. Dér gik de løs på manden, som blev dræbt af hele 150 knivstik, før hans fingernegle blev revet løs 'for at straffe ham'.

Det fik juryen i retssagen mod de to mordere at vide i onsdags.

Juryen fik også fortalt, at Gaut, som slog sin venindes baby ihjel i 1985, blev fundet død næste dag af politiet hjemme i sin egen lejlighed, efter de var blevet alarmeret af en nabo til David Gaut.

Gaut venter på toget. Foto: Gwent Police Vis mere Gaut venter på toget. Foto: Gwent Police

Harley og Osborne havde trukket ham hjem, inden de gik i gang med at rydde op i blodbadet i en anden lejlighed.

Der blev fundet mindst 150 knivstik over hele David Gauts krop, og der var brugt mindst en kniv og en skruetrækker. Desuden er der blevet stukket 26 gange i liget efter at døden indtrådte, fik juryen oplyst.

David Gaut blev idømt fængsel på livstid i 1985 for mordet, men blev løsladt i november 2017. David Osborne fandt ud af David Gauts udåd ved at søge på internettet.

Gaut babysittede sin venindes søn, da han slog barnet ihjel. Da veninden Jane Pickthall, der på det tidspunkt var 23, kom hjem fra en druktur, fandt hun sin døde baby under en kommode.

Babyen var død af afskillige kvæstelser - bl.a. en brækket arm, en såret lever og milt og et kraniebrud.

David Osborne og Ieuan Harley nægter begge to at have begået mordet på David Gaut, men retssagen fortsætter.