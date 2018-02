Et passagertog er stødt sammen med et godstog i den amerikanske stat South Carolina på en strækning mellem Miami og New York. Den lokale sherif bekræfter, at to er døde og 70 kvæstet.

Det skriver tv-stationen NBC på Twitter.

JUST IN: Amtrak says train operating between New York and Miami with 8 crew members and 139 passengers has collided with a freight train in South Carolina. Local authorities are responding to the scene, with injuries reported — NBC News (@NBCNews) February 4, 2018

UPDATE: At least two dead, 70 injured after Amtrak train collides with freight train in South Carolina https://t.co/QVEM8vfUwB — NBC News (@NBCNews) February 4, 2018

Toget var på vej sydpå fra New York til Miami i Florida, da ulykken skete 02.30 lokal tid. 139 passagerer og otte besætningsmedlemmer befandt sig i det ene tog, da det midt om natten stødte sammen med godstoget i South Carolina. Det lokale politiet melder om cirka 50 tilskadekomne og to døde.

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi — Lexington Sheriff (@LCSD_News) February 4, 2018

#BREAKING: Two fatalities in passenger train versus freight train. @CountyLex EMS has transported more than 50 injured. #LESM #LCSDnews — Lexington Sheriff (@LCSD_News) February 4, 2018

Godstoget var tilsynelandende afsporet, da Amtrak-toget med passagerer smadrede ind i det omkring halv tre om natten lokal tid. Sammenstødet fandt sted mellem Charleston Highway og Pine Ridge Road.

I en erklæring fra Amtrak lyder det:

'Amtrak tog 91, som opererer mellem New York og Miami, kom i kontakt med et CSX godstog omkring 2.35 am i Caye, South Carolina. Lokomotivet blev afsporet, og det gjorde nogle af passagervognene også. Der var otte besætningsmedlemmer og omkring 139 passagerer. Der er rapporter om kvæstede.'

Update: @Amtrak now says some injuries reported pic.twitter.com/dhQfAVeGkK — David Shepardson (@davidshepardson) January 31, 2018

Det er blot få dage siden, at et andet tog fra Amtrak med flere republikanske kongrespolitikere om bord forulykkede i West Virginia, da det kørte ind i en skraldebil. Dengang var den prominente republikanske politikere Paul Ryan om bord. En person i skraldebilen mistede livet.