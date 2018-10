Da den saudiske kronprins' bodyguard Maher Abdulaziz Mutrib den 2. oktober kl. 18.20 forpustet satte sig til rette i sædet i dét privatfly, der skulle flyve ham tilbage til Riyadh efter et kort, men effektivt ophold i Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, havde han en usædvanlig bagage med.

En stor og meget tung taske. Indeholdende dele af et lig. Jamal Khashoggis lig.

Det fortæller anonyme kilder i den tyrkiske efterretningstjeneste til det uafhængige nyhedsmedie Middle East Eye.

Til mediet har samme kilder tidligere fortalt, at det tog den saudiske dødspatrulje - som bodyguard Mutrib altså var en del af - syv minutter at dræbe Jamal Khashoggi med en knoglesav. 15 dele blev hans krop skåret op i.

Fakta om Saudi-Arabiens forklaringer Vi ved intet! Første officielle udmelding var en påstand om, at Jamal Khashoggi forlod konsulatet allerede efter en time, ja måske få minutter, gennem en bagdør. Desværre var videooptagelserne, som kunne dokumentere det, blevet væk. Jo han blev dræbt Efter adskillige læk fra den tyrkiske efterretningstjeneste, måtte Saudi-Arabien i lørdags krybe til korset og indrømme, at Jamal Khashoggi blev dræbt på konsulatet i Istanbul. Det var - hed det nu - som følge af et slagsmål. En forfærdelig fejl Søndag aften trådte den saudiske udenrigsminister ud af busken og føjede endnu et par meget løse tråde til den officielle forklaring. Jo, Khashoggi blev dræbt, men det var sket ved 'en forfærdelig fejl'. Og beklageligvis var man endnu ikke i stand til at forklare hvordan, drabet var foregået, ligesom man heller ikke kunne kaste lys over, hvor liget så befandt sig.

Og det var angiveligt en eller flere af de dele, der i al hast blev stuvet ned i en stor taske og transporteret ud af konsulatet og Tyrkiet af Mutrib, som - viftende med sit diplomatpas - slap for normale sikkerhedstjek i lufthavnen og dermed var i stand til hurtigt og som den første i dødspatruljen at forlade Tyrkiet.

Dermed er endnu en bizar detalje føjet til den lange liste i historien om drabet på den systemkritiske journalist. Endnu en detalje, som på ingen måde harmonerer med Saudi-Arabiens foreløbige forklaring. Som allerede har ændret sig adskillige gange.

Og netop af den grund har den tyrkiske præsident Erdogan under en tale i weekenden svoret, at sandheden ikke skal skjules længere. Og at han i morgen tirsdag vil lægge den frem.

»Vi leder efter retfærdigheden her, og den vil blive afsløret i al sin nøgne sandhed,« hed det i hans tale.

Jamal Khashoggi fotograferet under en konference i 2015. Foto: Hasan Jamali/AP Vis mere Jamal Khashoggi fotograferet under en konference i 2015. Foto: Hasan Jamali/AP

Lige siden Jamal Khashoggis forsvinden den 2. oktober har Tyrkiets efterretningstjeneste løbende lækket makabre informationer om, hvad der foregik på det saudiske konsulat dén eftermiddag.

For hver detalje, for hver bid af information er presset på Saudi-Arabien og ikke mindst kronprins Mohammed bin Salman vokset dag for dag.

Og mens USA's præsident Trump synes urokkelig i sin støtte, vender langt de fleste ryggen til Saudi-Arabien. Nogle i ord. Andre i handling.

Tyskland er ét af de lande, der er gået konkret til værks. Således meddelte Angela Merkel søndag, at landets eksport af våben til Saudi-Arabien bliver indstillet.

Derudover har en række landes udenrigsministre og firmaer meldt afbud til den store investeringskonference i Saudi-Arabien, som finder sted i denne uge.

Målet med konferencen er - som det står skrevet på hjemmesiden - at 'transformere Saudi-Arabien til et globalt investeringskraftværk. Bl.a. ved hjælp af pengestærke udenlandske aktører'.

Men nu bliver store spillere som bl.a. investeringsbankerne JP Morgan Chase og HSBC ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP væk. Det er simpelthen dårligt for forretningen at blive associeret med landet. Og ikke mindst dets kronprins, som reelt leder Saudi-Arabien.

Det var da også især ham, som den samfundskritiske journalist Jamal Khashoggi i sine mange indlæg både direkte og indirekte rettede skytset mod.

Lige siden Khashoggi sidste sommer valgte at flygte til USA, var han fast tilknyttet The Washington Post som klummeskriver, og her lagde han ikke fingrene imellem i sin kritik.

'Siden den unge kronprins kom til magten, lovede han sociale og økonomiske reformer. Han talte om at gøre vort land mere åbent og tolerant … men det eneste, jeg ser nu, er en bølge af arrestationer ….' skrev han bl.a. i september sidste år.

I en senere klumme sammenlignede han kronprinsen med Putin, i andre gav han gode råd om, at hvis kronprinsen kunne lære at lytte til sine kritikere, ville det kun styrke hans magtbase.

'Jeg har fået at vide,' skrev han den 21. maj, 'at jeg med taknemmelighed bør acceptere de sociale reformer, som jeg så længe har råbt højt om, og holde mund om alt det andet.'

'Tie stille om hængedyndet i Yemen, om de for hastigt gennemførte økonomiske reformer, blokaden af Qatar, diskussioner om alliancen med Israel og sidste års fængsling af masser af saudiske intellektuelle og gejstlige … Men det er en handel, jeg ikke vil indgå.'

Som hele verden nu ved, betalte Jamal Khashoggi prisen. Den højeste pris.

Og måske kommer sandheden om, hvordan han døde, frem tirsdag, når Tyrkiet fremlægger den rapport, som landets efterretningstjeneste har arbejdet så ihærdigt på.