Et mindre flys færden i luften omkring Oslo har vakte tirsdag stor undren.

På flyvetjenesten Flightradar kan man følge flys ruter mellem afgang og landing. Og her var der tilsyneladende flere, som bed i mærke i et propelflys rute.

Det skriver Avisa Oslo.

Man kan nemlig se, at flyet fløj hele 34 gange henover Oslo, skriver Dagbladet.

Det norske luftfartstilsyn har siden oplyst, at der dog ikke var tale om en pilot, som havde svært ved at lande.

I stedet var det et fly tilhørende Swiss Flight Services, som var booket til et job for Google.

Flyet skulle tage forskellige billeder af den norske hovedstad set fra luften – og som den amerikanske gigant altså skulle bruge.

Klokken 08.39 begyndte flyet sin rute fra Sandefjord og landede igen klokken 13.40 i Gardemoen – med tilladelse fra de norske myndigheder.