»Ruslands invasion af Ukraine er barbarisk, og jeg er kategorisk modstander af den.«

Allerede dagen efter den opsigtsvækkende udtalelse gjorde den russiske oligark Arkadij Volozj sig igen bemærket.

»Jeg er forfærdet over det ukrainske folks skæbne – mange af dem er personlige venner og slægtninge – og deres huse bombes hver eneste dag,« lød det videre i Arkadij Volozjs udtalelse fra 10. august, som Reuters har gengivet.

»Selvom jeg flyttede til Israel i 2014, må jeg tage min del af ansvaret for landets handlinger,« tilføjede 59-årige Volozj, som både er israelsk og russisk statsborger.

Han står blandt andet bag Ruslands største internet-søgemaskine Yandex – og er tidligere blevet fotograferet sammen med landets præsident Vladimir Putin.

Dagen efter at have taget kategorisk afstand til Putins krig bad Volozj EU om at fjerne ham fra sanktionslisten – og det har ført til en del diskussioner i Bruxelles.

»Volozjs beslutning om offentligt at fordømme krigen rejser et vanskeligt spørgsmål for EU,« siger en ikkenavngiven EU-kilde til Financial Times.

For skal det være nok til at fjerne ham – og andre russiske oligarker, som taler imod krigen – fra sanktionslisterne? Eller kan udsigten til at slippe for sanktioner på den anden side bruges som gulerod til at få de russiske oligarker til at trække støtten til Putin?

Arkadij Volozj fotograferet i 2019. Foto: Maksim Sjemetov/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Arkadij Volozj fotograferet i 2019. Foto: Maksim Sjemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

Uanset hvad EUs svar på Arkadij Volozjs appel bliver, kan det få stor betydning.

»Det er vanskeligt at se, hvad han ellers kan gøre for at få løftet sanktionerne. Der er hundredvis af andre sanktionerede russiske forretningsmænd, som følger nøje med for at se, hvad Bruxelles vil gøre nu,« siger EU-kilden til Financial Times og tilføjer, at sagen vil blive taget op på EU-niveau i september.