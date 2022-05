En tidlig start på sommeren har bragt en hedebølge til Indien med rekordtemperaturer, der gør livet meget besværligt for både mennesker og dyr.

På et dyrehospital i den vestlige by Ahmedabad, har man allerede behandlet omkring 2.000 fugle i løbet af de sidste par måneder. De fleste var svage og alvorligt dehydrerede. Nogle havde brækket vingen efter at være faldet ned fra træerne.

»Vi får dagligt mindst 50 til 60 dehydrerede fugle,« siger Gira Shah. Hun er medstifter af Jivdaya Charitable Trust, som står for hospitalet, til nyhedsbureauet AFP. Hun tilføjer, at temperaturen er nået op på 46 grader celsius!

Temperaturerne falder sammen med enden på ynglesæsonen for nogle fuglearter. Det resulterer i et stort antal fugleunger, der skal behandles på sygehuset.

Doktor Khyati Kapadiya behandler en glente ved dyrehospitalet i Ahmedabad, Indien.

Frivillige kommer hver dag med fugle i papkasser eller kurve til hospitalet, hvor de bliver vejet og tilset af en dyrlæge.

Fuglene får behandling, men en ud af fire overlever ikke. Dehydreringen er for stor, eller de dør af deres skader.

De, som overlever, bliver holdt i et bur, indtil de er klar til at blive sat ud i naturen igen.

Dyrlæge Nidhi Sharma har allerede haft en papegøje og en babbler-unge til behandling, før en glente, der knap kunne flyve, blev bragt ind til hende til en undersøgelse.

Denne ugle får behandling på dyrehospitalet.

»Den er alvorligt dehydreret,« siger den 29-årige, mens hun sprøjter en væske ind i fuglen.

De, der reddede fuglen, tror at den er faldet ned fra 15 meters højde.

Hedebølger har dræbt flere end 6.500 mennesker i Indien siden 2010. Men dyrehospitalet mener også, at man skal tage sig af dyrenes velfærd.

»Vi forventer inden juli at have flere hedebølger, og temperaturen vil blive værre,« siger Sherwin Everet fra hospitalet.

Denne glente er faldet ud af reden på en særdeles varm sommerdag.

»Lige nu har vi fået en masse fugle ind, der er blevet dehydreret,« tilføjer han. »Men de kommende måneder ser også temmelig besværlige ud for os.«