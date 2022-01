Himlen er malet i en ildevarslende orange, mens flere hundrede amerikanere indtil videre er blevet evakueret fra deres hjem.

For selvom det er koldt og vådt herhjemme, er flere områder i den amerikanske delstat Californien lige nu på vej mod den tørreste januar, siden man begyndte at måle.

Og i de egne er tørke sjældent en god ting.

Således hærger de skovbrande, der ofte rammer regionen om sommeren, netop nu, som du kan se på videoen i toppen af denne artikel.

Branden begyndte fredag, og hele weekenden har brandvæsnet kæmpet mod flamemrne assisteret af helikoptere.

Det er langs den dramatiske Big Sur-kystlinje, at de ødelæggende flammer maler himlen og har lukket dele af Highway 1-motorvejen i begge retninger.

»Rent anekdotisk lader det til, at den generelle tørke fungerer som en kronisk sygdom, hvor selv den sene tids regn og den kolde vinter ikke har hjulpet med at forhindre flammerne,« har den lokale afdeling af det amerikanske vejrinstitut skrevet ifølge San Francisco-lokalmediet Sfgate.

»Fotos på sociale medier antyder, at branden opfører sig på en rimelig surrealistisk måde, den våde oktober og december taget i betragtning«.

En bil kører over Rocky Creek Bridge ved Big Sur, der er oplyst af flammerne. Foto: Caroline Salyer

For de borgere, der har er blevet tvunget til at evakuere deres hjem, har Røde Kors åbnet et shelter for dem i Monterey County.

Sidste sommer kæmpede delstaten mod skovbranden Dixie, der i løbet af sommeren blev den næststørste enkelte brand i Californiens historie, indtil den blev helt stoppet i oktober.

Tidligere i januar kunne Californiens skov- og brandstyrelse, California Department of Forestry and Fire Protection, ifølge USA Today konkludere, at branden var startet af ellinjer.

De senere år er det ifølge New York Times blevet mere normalt at se skovbrande i december og januar.

»Alle siger, at Californien nu har en skovbrandsæson året rundt. Og det her er bare en del af det, fortæller George Nuñez, fra Californiens brandvæsen, til avisen.