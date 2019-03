Det er den positive udvikling i Etiopien, som Ulla Tørnæs (V) og kronprinsesse Mary skal følge under besøget.

Tirsdag og onsdag er udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) og kronprinsesse Mary på besøg i det afrikanske land Etiopien.

Under turen er der fokus på FN's verdensmål om ligestilling mellem kønnene samt kvinder og pigers rettigheder og muligheder.

Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

- Etiopien er et land i forandring. Den nye etiopiske regering, som har knap et år på bagen, har lanceret en ambitiøs reformdagsorden, der blandt andet betyder et stærkere fokus på piger og kvinders ligestilling, siger Ulla Tørnæs.

- Det passer som fod i hose til en af de vigtigste prioriteter i dansk udviklingspolitik - nemlig piger og kvinders rettigheder.

Landets premierminister, Abiy Ahmed, har sat et nyt ministerhold med lige dele kvinder og mænd samt udnævnt en kvindelig præsident.

Udviklingsministeren kaldet det "unikt for et afrikansk land" og håber i løbet af besøget at få indblik i reformdagsordenen, samt hvor forankret den er i landet.

