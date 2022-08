Lyt til artiklen

Den ekstreme varme har bragt Storbritannien i knæ, og i dag blev der officielt erklæret tørke flere steder.

Det er otte områder af det sydlige, centrale og østlige England, der er bliver erklæret tørkeramt, og hvor vandreservoirer er på det laveste niveau i 30 år.

Tørke er det andet ud af i alt fire niveauer, som myndighederne kan placere landet i alt efter, hvor alvor situationen er.

Og nu, hvor Storbritannien har bevæget sig op i det andet niveau, kan det få store konsekvenser for briternes vandforbrug.

Det skriver The Guardian.

Vandrationering kan nu finde sted over hele landet med færre forhindringer for vandselskaber, der ønsker at forbyde kunder at bruge haveslanger og vaske bilen med postevand.

Grebet kan strammes yderligere med forbud mod brug af sprinklere til rengøring af bygninger, køretøjer og vinduer.

Forbud mod brug af haveslanger er allerede implementeret i to områder, og flere vil snart følge efter.

»Vi oplever i øjeblikket den anden hedebølge efter der for dele af landet blev registreret den tørreste juli. Regeringen og andre partnere, herunder Miljøstyrelsen, træffer allerede foranstaltninger for at håndtere påvirkningerne.«

»Alle vandselskaber har forsikret os om, at væsentlige forsyninger stadig er sikre, og vi har gjort det klart, at det er deres pligt at vedligeholde disse forsyninger,« lyder det fra Miljøminister Steve Double.

Nogle supermarkeder har også allerede sat restriktioner på, hvor mange liter vand kunderne må købe.

I en Aldi i London blev kunderne således mødt af et skilt, som fortalte dem, at de kun må købe fem enkeltflasker eller tre multipakker med vand.

Det skriver Daily Mail, som også kan bringe billeder fra andre supermarkeder, hvor hylderne med flaskevand er fuldstændig tomme.