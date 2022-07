Lyt til artiklen

Den Nationale Tørkegruppe. En gruppe, man ikke umiddelbart har hørt så meget om før.

Men gruppen arbejder i disse dage på højtryk i England, som går gennem det tørreste år i 46 år.

Vandstanden falder og falder, og blandet andet dét mødtes Den Nationale Tørkegruppe tirsdag for at diskutere løsninger på, skriver BBC.

Lige nu er bekymringen, hvorvidt man skal til at erklære tørke i landet, som blandt andet vil betyde, at man kan indføre restriktioner på folks vandforbrug.

Tørkegruppens møde kommer efter en periode med ekstremt varmt vejr, hvor Storbritannien har oplevet rekordtemperaturer.

Man registrerede den varmeste temperatur nogensinde i tirsdags, hvor termometre ramte 40,3 grader i Lincolnshire og mere end 30 steder registrerede temperaturer over den tidligere rekord.

Midt i varmen og det tørre vejr har der været en lang række brande over hele Storbritannien, hvor 'London Fire Brigade' har oplevet sine travleste dage siden Anden Verdenskrig.

Briterne bliver opfordret til at spare på vandet, men der er endnu ikke indført restriktioner på vandforbruget.

Det kan dog komme, hvis der bliver erklæret tørke, som der netop er blevet i det nordlige Italien.

Storbritannien er nemlig ikke det eneste land, der lider under varmt og tørt vejr. Store dele af Europa brænder med skovbrande, en tørkenødsituation er blevet erklæret i det nordlige Italien, og der er netop kommet et FN-advarsel om, at 20 millioner mennesker er i fare for alvorlig sult i Østafrika.

Verden er allerede blevet varmet op med omkring 1,1 grader siden industritiden.

Vi lever i den varmeste periode i 125.000 år ifølge FNs klimavidenskabelige organ.