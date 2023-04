Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

60 procent.

Så meget af Spanien er i øjeblikket ramt af en omfattende tørke, hvilket får landets landmænd til at slå alarm.

Det siger den spanske landmandsforening torsdag ifølge nyhedsbureauet AP.

Foreningen forventer, at afgrøder fordelt på 3,5 millioner hektar vil gå tabt. Særligt byg og hvede vil »fejle fuldstændig« i flere regioner, fordi der mangler vand.

Andalusien, Extremadura, Castilla La Mancha og Murcia er de regioner, som er hårdest ramt.

Udover hvede og byg, kæmper nødde- og vinmarker også. Tørken kommer ifølge den spanske landmandsforening også til at påvirke majs, solsikker, ris og bomuld – simpelthen fordi det bliver vanskeligere at vande dem.

Spanien har siden nytår været ekstremt tørt. Det har også resulteret i flere skovbrande.

For lidt over en uge siden skrev BBC så, at tørken var nået til et alarmerende niveau.

Mediet skrev også, at Catalonien har ikke oplevet vedvarende regn i over to og et halvt år. I begyndelsen af marts var reservoirets vandstand faldet til otte procent af sin kapacitet, hvilket er et fald fra 55 procent året før.