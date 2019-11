»Temperaturen har ramt 51 grader. Der er ikke et græsstrå tilbage. Jeg kan ikke tælle antallet af dyr, der enten er døde eller døende. De er kun skind og ben.«

Ordene stammer fra guiden Craig Chittenden, der arbejder i Mana Pools National Park i Zimbabwe. Men det er ikke kun her, tørken er altoverskyggende.

Hele den sydlige del af Afrika lider lige nu under den voldsomme tørke, der truer både dyreliv, turistattraktioner og økonomien, skriver The Times.

For det verdenskendte vandfald Victoria Falls på grænsen mellem Zimbabwe og Zambia betyder det, at mængden af vand, der bliver sendt ud over klipperne, er historisk lav.

Victoria Falls er ikke engang halvt så prægtigt, som det var engang. Foto: ZINYANGE AUNTONY Vis mere Victoria Falls er ikke engang halvt så prægtigt, som det var engang. Foto: ZINYANGE AUNTONY

Omtrent 100 kubikmeter i sekundet. Selvom det måske umiddelbart kan lyde af meget, er det kun en tresindstyvendedel af den mængde vand, der flød i 1977.

Den lave vandstand truer dyrelivet, nøjagtigt som det er tilfældet i Mana Pools National Park omtrent 300 kilometer derfra.

Nationalparken, der tidligere var kendt for sit fascinerende dyreliv, bliver nu sammenlignet med en ødemark. En ødemark, hvor dyrene ender i sammenstød over de få vandhuller, der er tilbage.

De mennesker, der har dedikeret deres liv til de vilde dyr, kæmper en kamp mod tiden for at importere mad til de sultende elefanter, bøfler og zebraer i parken.

45 million people across Southern Africa will face even greater #hunger at the peak of this lean season in Jan-March 2020. We're scaling up emergency assistance & will continue helping the most fragile to become more resilient to droughts, floods & storms▶️https://t.co/Oi63GpHi16 pic.twitter.com/T4ZYZA9BNx — David Beasley (@WFPChief) October 31, 2019

I sidste måned sørgede hjælpeorganisationen Vets for Animal Welfare Zimbabwe for at få 9.000 halmballer bragt til nationalparken.

Men det er ikke nok, lyder det fra aktivisterne, som også selv er pressede. Økonomien i Zimbabwe er mere end udfordret, og alene det at få fyldt diesel på bilerne kan være svært.

Det er da heller ikke kun dyrene, der sulter. Ifølge FN vil op mod 45 millioner mennesker de kommende seks måneder opleve 'alvorlig madmangel'.

For nuværende er hungersnøden allerede kritisk hos 11 millioner mennesker på grund af tørken.