Skibene ligger og venter ud for Panamakanalen. I hobetal.

Og ifølge fragtekspert er det et flaskehalsproblem, som kun ser ud til at blive værre. Også for forbrugere over hele verden.

»Selvom containerskibene nyder godt af at være førsteprioritet igennem kanalen, så vil jeg kalde det for stilhed før stormen,« vurderer Peter Sand, chefanalytiker hos analysevirksomheden Xeneta, over for Børsen.

For der er umiddelbart ingen løsning på de aktuelle problemer ved det vigtige maritime trafikknudepunkt, der forbinder Stillehavet og Atlanterhavet.

Det mellemamerikanske land har således i år været ramt af usædvanlig tørke, der altså har store konsekvenser for Panamakanalen.

Den er afhængig af nedbør for at kunne fylde vandreservoirerne til skibene op.

Problemet har eksisteret i længere tid, og ventetiden for fragtskibene er i øjeblikket tredoblet i forhold til tidligere.

Nu går der otte-ni dage, inden et skib kan få passage, mens det for et år siden kun varede tre dage.

Et skib på vej gennem kanalen. Foto: Bienvenido Velasco/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Et skib på vej gennem kanalen. Foto: Bienvenido Velasco/EPA/Ritzau Scanpix

Samtidig er der hos myndigheden med ansvaret for kanalen, The Panama Canal Authority, sat flere restriktioner for gennemfarterne:

Eksempelvis er mængden af skibe, der dagligt får lov at passere sat ned til 32. Sidste år var tallet 40.

Samtidig er den tilladte lastmængde på containerskibene sat ned på grund af den lavere vandstand.

I øjeblikket har containerskibe fortrinsret frem for olieskibe, men Peter Sand ser altså store udfordringer forude også de verdens almindelige forbrugere:

»Vi ser ind i en periode, hvor der bliver rigtig meget tryk på handelsruterne op til julehandlen, og det kan sætte en endnu større prop i forsyningskæderne,« siger han.

Mere end tre procent af verdenshandlen målt på volume passerer den mere end 100 år gamle kanal gennem Panama. Op til 29 procent af containerhandlen, som krydser Stillehavet, går herigennem.

Mærsk siger til Børsen, at man endnu ikke er påvirket af situationen, fordi man sædvanligvis lang tid i forvejen planlægger containerskibes rute.

Analytikeren Peter Sand vurderer dog, at problemerne vil forværres, hvis der sættes endnu flere skibe afsted for at holde leveringer oppe set i lyset af lastloftet for skibene.

For hvert skib, der passerer, skal der bruges cirka 190 millioner liter vand, kun lidt af det kan genbruges.

Restriktioner fra The Panama Canal Authority ser ud til at vare et års tid endnu.