Svømmehaller og vandbassiner lukker. Der bliver slukket for springvandene, og det er slut med at tage brusebad på stranden.

Den værste tørke i mands minde har ramt Catalonien.

I mere end 1000 dage har det ikke regnet i den spanske region, og derfor indfører myndighederne nu skrappe restriktioner på vandforbruget.

Det skriver Catalan News og The Guardian.

| "Since rainfall records began, we have never experienced such a prolonged drought." - Catalan president Pere Aragonès



Catalonia declares drought emergency: what restrictions will be imposed?



| Read more: https://t.co/UBAwGx2SEp pic.twitter.com/hIodbHohNj — Catalan News (@catalannews) February 1, 2024

Turistmagneten Barcelona bliver også ramt.

På et pressemøde torsdag erklærede den catalanske præsident Pere Aragonés undtagelsestilstand i regionen.

»Den tørke, vi oplever nu, er den værste tørke i over 100 år. Vi har aldrig stået overfor en så lang og intens tørkeperiode som nu,« sagde han blandt andet.

Han forklarede også, at vandreserverne er faldet til under 16 procent, og det er det niveau, der har udløst undtagelsestilstanden.

Sådan så vandreservoiret i den spanske provins Girona i Catalonien ud 15. januar. Foto: Lluis Gene/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så vandreservoiret i den spanske provins Girona i Catalonien ud 15. januar. Foto: Lluis Gene/AFP/Ritzau Scanpix

Målet er, at de nye tiltag skal begrænse 20 procent af vandingen af landbrugsjord, og der er indført forbud mod vanding af offentlige parker.

Restriktionerne vil gælde de næste 15 måneder.

Eksperter har regnet ud, at der skal falde hele 500 millimeter regn i regionen for at dække det nuværende vandunderskud.

Pere Aragonés tilføjede, at visse områder i regionen ikke har fået nedbør overhovedet i tre år.

Det fik præsidenten til at kalde situationen for »den værste tørke i moderne historie.«