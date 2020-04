I Danmark kom den danske rigmand Anders Holch Povlsen i stort uvejr, da han fortalte, at han ikke agtede at betale husleje hos sine Bestseller-butikker under corona-krisen.

I Tyskland var den gigantiske sportstøjskæde Adidas, der kom med samme melding. Nu har de ombestemt sig.

Adidas blev mødt af kraftig kritik, og folk begyndte at opfordre hinanden til ikke at købe nogle af deres varer.

Men med en helsides annonce i flere store aviser herunder tyske Bild undskylder Adidas nu, at de kom med den udmelding. De ønsker nu at betale husleje.

‘Adidas siger undskyld.’

Det bliver skrevet med store bogstaver i annoncen, skriver Bild.

‘Vi har begået en fejl og har sat meget tillid over styr. Det vil tage tid at genvinde den tillid.’

Flere tyske ministre var ude i offentligheden og udtrykke deres skuffelse over Adidas beslutning, da det kom frem, at de ikke ville betale huslejen.

Adidas har en dansk direktør i Kasper Rørsted, og den tidlige kritik fra ministre fik ham og resten af firmaet til at trække lidt i land. De lovede at betale huslejen til de mindste udlejere.

Men faktisk har en del butikskæder været ude med meldingen om ikke at betale husleje. Det drejer sig blandt andet om store kæder som H&M og Puma. Og så altså Anders Holch Povlsen og firmaet Bestseller. Det blev mødt af voldsom kritik. Udlejeren Hanne Ameli Klausen var forarget.

»Det er Danmarks rigeste. Det virker som om, de har deres egne regler,« sagde hun om Bestseller-rigmanden.

Adidas vælger nu at betale huslejen for april, og de meddeler også, at ledelsen er gået 50 procent ned i løn.