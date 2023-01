Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det kom ud af ingenting, mens de bevægede sig ned ad vejen under den blå himmel.

Braget. Så faldt granaterne som regn ned over dem.

Klokken var omkring seks om morgenen den 18. juli, da svenske Tobias Engqvist sammen med resten af sin enhed modtog nye ordrer, mens de befandt sig i en lille landsby i den ukrainske region Donetsk.

Det var meningen, de skulle gå videre og begynde at dække af mod øst, da man forventede fjendtligt indkommende infanteri i den retning.

Her ses ukrainske soldater undersøge en bygning efter et russisk angreb i Bakhmut i regionen Donetsk. Foto: STRINGER Vis mere Her ses ukrainske soldater undersøge en bygning efter et russisk angreb i Bakhmut i regionen Donetsk. Foto: STRINGER

Det fortæller den 25-årige svensker, som har kæmpet på ukrainernes side i det krigshærgede land, ifølge Expressen i P1-dokumentaren 'Frivillig soldat – svensken i Ukraina'.

Mens de var på vej, lød braget. Ud af ingenting.

Gruppen blev splittet, og Tobias Engqvist formåede sammen med nogle andre at søge ly i en kælder, hvor de ventede på, at deres kammerater også ville dukke op.

Det gjorde de aldrig.

En militærlæge udfører her en operation på en såret ukrainsk soldat i et hospital nær frontlinjen i Donetsk den 17. januar. Foto: IHOR TKACHOV Vis mere En militærlæge udfører her en operation på en såret ukrainsk soldat i et hospital nær frontlinjen i Donetsk den 17. januar. Foto: IHOR TKACHOV

»Det bliver bombet, og støvskyer kommer ned ad trappen. Vi hører i radioen, hvordan vores kompagnichef forsøger at ringe til vores delingschef, men han får intet svar,« fortæller Tobias Engqvist, der forlod sin sociologiuddannelse for at rejse til Ukraine, hvor han både har fungeret som nødhjælpsarbejder, soldat og paramediciner.

Da der igen blev stille udenfor, efter granaterne var stoppet med at regne ned over stedet, bevægede de sig ud.

Der fandt han flere af sine nærmeste kammerater ligge dræbt.

»Jeg løber hen til den første og løfter en gren væk. Jeg kan se, det er Luke, min bedste ven. Han ligger der med armene under hovedet oven på en anden. Han er intakt og ser ud til at sove. Jeg forsøger at få liv i ham, mærke hans åndedræt og hans puls. Jeg bliver ved med at håbe på et tegn på liv, men jeg finder det ikke. De andre mangler kropsdele. Det er tydeligt, at de enten er direkte døde eller har mistet så meget blod, at de er døde af det,« fortæller han ifølge Expressen i P1-dokumentaren.

Et afdød ukrainsk soldat ligger her ved vejsiden ikke langt fra Bakhmut den 17. januar. Foto: ANATOLII STEPANOV Vis mere Et afdød ukrainsk soldat ligger her ved vejsiden ikke langt fra Bakhmut den 17. januar. Foto: ANATOLII STEPANOV

Dagen efter tragedien skrev den 25-årige svensker et opslag på Facebook om det:

»Den 18. juli klokken 08.30 ukrainsk tid døde mine kammerater løjtnant Edvard Selander Patrignani, Luke Mitchell Lucyszyn, Bryan Keith Young og Émile-Antoine Roy-Sirois i kamp. Oscar og Finn blev såret,« lød det.

»De nægtede at forlade hinanden og var sammen med hinanden til det sidste.«

Ifølge Expressen er Tobias Engqvist igen tilbage i Ukraine, efter han i efteråret var tilbage i Sverige i nogle måneder.

Han er en af de mange fra udlandet, der – siden Vladimir Putin indledte krigen den 24. februar sidste år – har valgt at rejse til Ukraine for at hjælpe.