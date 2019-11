Tobaksavlere i Malawi siger, at lave priser for deres produkter tvinger dem til at sætte børn i arbejde.

Tobaksgiganten British American Tobacco (BAT) bidrager til børnearbejde i Malawi, hævder op mod 2000 tobaksavlere i landet. Tobaksavlerne har skrevet under på en erklæring, hvor de anklager den amerikanske virksomhed for at betale for lidt for tobak.

- For at kunne tjene til livets ophold ser avlerne ingen anden udvej end at ty til børnearbejde, hedder det.

Tobaksavlerne i Malawi har søgt om bistand i det britiske advokatfirma Leigh Day, som har taget sagen op mod British American Tobacco.

- Mens British American Tobacco har enorme profitter, får bønderne, som udfører det udmattende og farlige arbejde med at plukke tobaksblade, meget lidt eller ingenting, siger en af Leigh Days advokater, Oliver Holland.

De britiske advokater siger, at de elendige kontrakter, som tobaksavlerne indgår med BAT, betyder, at de må hente børn ud af skolerne og lade dem arbejde 10-12 timer dagligt.

Mellem 20.000 og 35.000 bønder dyrker tobak i Malawi. Rapporter bekræfter, at børnearbejde er udbredt i det sydøstlige afrikanske land, som blandt andet grænser op til Tanzania og Mozambique.

En FN-rapport anslog i 2018 at 2,1 millioner børn helt ned til femårsalderen er i arbejde i Malawi, selv om myndighederne i 20 år har haft en erklæret målsætning om at reducere børnearbejde.

British American Tobacco afviser, at deres kontrakter er skyld i børnearbejde.

Vi tager spørgsmålet om børnearbejde yderst alvorligt. Og vi er helt enige i, at børn aldrig må udnyttes, udsættes for fare eller nægtes mulighed for at gå i skole, siger Simon Cleverly fra tobaksgigantens ledelse.

Han fremhæver, at selskabet har klare standarder for at hindre udnyttelse af arbejdskraft.

- I disse bliver der lagt vægt på, at vi ikke tolererer nogen form for tvangsarbejde - heller ikke børnearbejde. Vi ønsker at børns velfærd, sundhed og tryghed altid skal komme først.

BAT køber tobak fra mellem 20.000 og 35.000 farme i Malawi, som har op mod 19 millioner indbyggere.

/ritzau/dpa