Antallet af svenske coronasmittede oppe på 60 personer. Det seneste døgn har budt på syv nye tilfælde i Skåne.

Et toårigt barn fra den svenske region Örebro er blandt i alt 60 personer, der nu er testet positiv for coronavirus i Sverige.

Örebros første tilfælde blev bekræftet onsdag, og torsdag lyder det, at der er tale om en toårig, der for nylig har været på rejse til Italien.

Et andet barn er også testet positiv for det smitsomme virus i Sverige.

Det drejer sig om en elev på skolen Campus Manilla i den svenske hovedstad. Skolen er derfor blevet lukket. Den otteårige svenske prinsesse Estelle går i 2. klasse på skolen.

Torsdag er der desuden blevet bekræftet syv nye tilfælde af coronavirus i den sydlige svenske region Skåne. Alle de smittede har for nylig været på rejse i Norditalien. Det oplyser Region Skåne i en pressemeddelelse.

I alt ni personer er dermed blevet smittet med virusset i Skåne.

Norditalien er det europæiske epicenter for spredningen af det smitsomme coronavirus. På tværs af hele Italien er over 3000 personer smittet, og 100 personer har mistet livet som følge af coronavirus.

Region Skåne oplyser ikke nærmere, hvem de syv nye smittede er.

Det lyder dog, at de nu er isolerede i deres hjem for at undgå smittespredning. Ingen af dem er alvorligt syge.

Torsdag har også regionen Västra Götaland registreret endnu et tilfælde af coronavirus. Det var regionens første tilfælde uden for Göteborg. Også den person har fået konstateret virusset efter en rejse til Italien.

Udbruddet af coronavirus har sit epicenter i den kinesiske millionby Wuhan.

Globalt er over 95.000 mennesker blevet smittet under det igangværende udbrud af coronavirus. Over 3200 personer er døde som følge af smitte.

Det viser den seneste opgørelse torsdag fra det amerikanske Johns Hopkins University, der følger udbruddet tæt.

/ritzau/TT