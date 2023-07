»Efter de første to døgn er prognosen blevet meget, meget kritisk, hans alder, tilstand og den ekstreme varme taget i betragtning,« lyder seneste melding om den toårige Émile.

Vi er nu gået ind i fjerde døgn siden den lille, lyshårede, franske drengs forsvinden. Og som minutterne, timerne, dagene går, stiger alvoren.

Det stod klart, da der tidligere tirsdag aften blev afholdt et pressemøde om sagen, der har fået de lokale i området omkring den franske landsby Le Vernet til at holde vejret.

Her lød det ifølge det franske medie Le Figaro blandt andet, at der ikke er beviser for, at den blonde dreng med de brune øjne er blevet udsat for en forbrydelse. Men der er heller ikke nogen som helst andre spor.

»Vi har ingen spor, ingen oplysninger, ingenting, der kan hjælpe os med at forstå hans forsvinden,« slog den offentlige anklager Rémy Avon fast på pressemødet.

Han var flankeret af Marc Chappuis, der er præfekt i Alpes-de-Haute-Provence, hvorfra Émile lørdag eftermiddag forsvandt.

For ham er det uforståeligt, hvordan den lille dreng bare kan være forsvundet sporløst i Le Vernet, der ikke har flere end 125 indbyggere, og som ligger gemt væk i bjergene.

»Efter 48 timer burde barnet være fundet inden for dette område,« sagde han og udtrykte ifølge BFMTV, som også var til stede på pressemødet, bekymring for, at den toårige nu i dagevis kan have været uden tag over hovedet, mad og drikke midt under den hedebølge, der også hærger i Frankrig.

I dagevis har gendarmeriet, som er et militært korps med politiopgaver, ledt efter Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere I dagevis har gendarmeriet, som er et militært korps med politiopgaver, ledt efter Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Den lille dreng måler ikke mere end 90 centimeter i højden, og da han lørdag omkring klokken 17.15 lokal tid forsvandt fra sine bedsteforældres have, var han iklædt en gul top, hvide shorts og vandrestøvler.

Bedsteforældrene var ved at pakke bilen til en udflugt, da Émile i et flygtigt øjeblik forsvandt.

Siden har kun et par naboer set ham. Og det var lige efter hans forsvinden, som blev anmeldt til politiet omkring klokken 18.

Straks blev en massiv eftersøgning indledt. En eftersøgning, der frem til mandag voksede sig større og større. Enorm.

Over 800 personer – frivillige og professionelle – har været ude for at finkæmme området omkring bedsteforældrenes hjem. I en radius af fem kilometer fra huset er der blevet ledt med hunde, droner og helikopter.

Til sidst måtte man konstatere, at den omfattende eftersøgning havde været nytteløs.

Émile var stadig væk, og man måtte ændre strategi.

Derfor flyttede man fra morgenstunden tirsdag dele af ressourcer fra eftersøgningen til selve efterforskningen af sagen. Og dermed intensiverede man arbejdet med afhøringer, undersøgelser af teledata og søgen efter beviser i sagen om den lille dreng.

Eftersøgningen af ham fortsætter. Men de frivillige civile er blevet trukket ud af området, og i stedet er mere erfarne kræfter fra gendarmeriet rykket ind. Det samme er et dusin hærsoldater, der ifølge Le Figaro er specialiserede i at rydde krat.

Og skulle fløjten, der vidner om fund, lyde, står både helikoptere og hundehold klar.

Dermed har man indledt en 'detaljeret finkæmning af landsbyen i jagten efter spor og ledetråde, der kan styre efterforskningen for nuværende'.

Hver en sten bliver vendt i forsøget på at finde den toårige i Le Vernet. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Hver en sten bliver vendt i forsøget på at finde den toårige i Le Vernet. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Igen og igen har myndighederne fastslået, at man ikke arbejder ud fra én bestemt teori. At man holder alle muligheder åbne.

Men spørger man en ekspert på området, er der tre scenarier at arbejde ud fra. Enten er Émile gået på eventyr og i den forbindelse faret vild. Alternativt er der sket en ulykke med en anden person, der har forsøgt at dække over den. Eller også er den toårige blevet kidnappet.

For nuværende er alle teorier oppe i luften, men en nyoprettet lokal efterforskningsenhed skal de kommende dage indsnævre, hvad der kan være sket.

Således fortsætter eftersøgningen ifølge Le Figaro onsdag, mens den torsdag vil gå ind i en ny fase, hvor efterforskere vil nærstudere hver en oplysning.

»Vi bliver nødt til at analysere alt nu, og det bliver gendarmeriets opgave at få mest muligt ud af det hele. Det kommer til at tage længere tid; mere tid til analyse, mindre tid i marken,« lød det således tirsdag aften fra den offentlige anklager Rémy Avon.