Har nogle personer, som politiet ikke kender til, befundet sig i eller omkring den franske landsby Le Vernet?

Det er det centrale spørgsmål, som politiet onsdag jagter svar på i den intensive eftersøgning af toårige Émile, som har været forsvundet siden lørdag.

Politiets efterforskere vil således undersøge mobildata.

Man vil gå telefonoperatører, og via områdets antenner vil man få oplyst numre på de telefoner, som kan begrænses til området, skriver BFMTV.

Mens data undersøges, er hundredvis ude og lede efter drengen. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

'Det er et spørgsmål om at undersøge de mennesker, der var i nærheden af Haut-Vernet kommune før og under lille Émiles forsvinden', skriver mediet.

Lille Émile med det lyse hår er ikke set siden lørdag, da han pludselig forsvandt fra sine bedsteforældres have. Familien gjorde klar til at tage på udflugt – og på et øjeblik forsvandt han.

Det stod klart, da bedsteforældrene ville hente Émile for at køre afsted med ham.

Politiet lægger ikke skjul på, at alvoren er stor. Det skyldes ikke mindst, at der er gået flere døgn, hvor Émile hverken har fået mad eller vand. Læg dertil, at de høje temperaturer i Frankrig lige nu ikke hjælper, skriver Le Soir.

For nu er der ingen beviser for, at drengen er blevet udsat for en forbrydelse. Omvendt er ingen andre spor.

»Vi har ingen spor, ingen oplysninger, ingenting, der kan hjælpe os med at forstå hans forsvinden,« slog den offentlige anklager Rémy Avon fast på pressemødet.

Han stod sammen med Marc Chappuis, der er præfekt i Alpes-de-Haute-Provence, hvorfra Émile lørdag eftermiddag forsvandt.

For ham er det uforståeligt, hvordan den lille dreng bare kan være forsvundet sporløst i Le Vernet, der ikke har flere end 125 indbyggere, og som ligger gemt væk i bjergene.

Hele Frankrig følger eftersøgningen intenst. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

Ikke desto mindre fortsætter eftersøgningen for fuld udblæsning.

Mindst 800 frivillige bistår eftersøgningen. Desuden er mellem 60 og 70 lokale politibetjente afsat til undersøge områder, der endnu ikke er blevet tjekket.

Også et hold fra den national efterforskningsenhed er sendt til området.

I forvejen er byens i alt 30 bygninger undersøgt til bunds. Det samme er tolv køretøjer, ligesom 25 indbyggere er blevet afhørt. Indtil videre uden held.

Er Émile ikke fundet torsdag, er det planen, at der vil være færre folk i marken, skrev Le Figaro tirsdag.

»Vi bliver nødt til at analysere alt nu, og det bliver gendarmeriets opgave at få mest muligt ud af det hele. Det kommer til at tage længere tid; mere tid til analyse, mindre tid i marken,« lød det således tirsdag aften fra den offentlige anklager Rémy Avon.