Tiden går, og håbet svinder.

Siden søndag eftermiddag har redningsfolk kæmpet en desperat kamp mod uret for at finde den toårige dreng Xielo Maruziva i floden River Soar ved den midtengelske by Leicester.

Desværre endnu uden held.

Den storstilede eftersøgning går nu ind i sit femte døgn, og ifølge efterforskningsleder Michaela Kerr fra Leicestershire Police er målet stadig at fortsætte eftersøgningen, indtil han er fundet.

Den lille britiske dreng faldt i floden omkring klokken 17 søndag eftermiddag, da han besøgte naturparken Aylestone Meadows med sin familie.

En kvinde, der befandt sig i området samtidig med familien, fortæller til BBC, hvordan hun så drengens far hoppe i vandet efter sin søn.

Den 65-årige sygeplejerske, som optræder anonymt, stod på en bro over floden, da hun pludselig bemærkede, at der var en mand i floden.

»Jeg så ikke barnet falde i, men jeg hørte råb, og på det tidspunkt vidste jeg ikke, hvad der skete.«

Specialist teams are continuing the search today (Thursday) for two-year-old Xielo Maruziva.



The search operation at the River Soar has remained ongoing since Sunday afternoon.



Hendes første tanke var at råbe til manden og advare ham om de voldsomme strømforhold i floden.

»Jeg så manden forsvinde under vandoverfladen. Så vidste jeg, at der var et barn i vandet og forsøgte også at kigge efter selv.«

En anden kvinde, Sue Pyecroft, gik tur med sin hund i området kort efter, at drengen faldt i vandet.

Hun fortæller til den britiske tv-station, at voldsomt regnvejr den seneste tid har oversvømmet floden og medført »virkelig kraftig strøm«.

Xielo Maruzivas skæbne har berørt hele lokalsamfundet.

En af de lokale, Sarah Gilbert, udtrykker det således over for BBC:

»Det var skrækkeligt – alle har haft det så dårligt. Som lokalsamfund har vi det alle så dårligt.«