»Vi er sønderknuste.«

Søndag er det præcis en uge siden, at den toårige Xielo Maruziva faldt i en flod ved Leicester i det centrale England og forsvandt sporløst.

Den glade og livlige dreng blev væk i det grumsede vand i River Soar og blev revet med at den stærke strøm.

I alle de forløbne syv dage har politi, beredskab og specialuddannet mandskab kæmpet en kamp mod tiden for at finde den lille dreng.

Xielo Maruziva har nu været forsvundet i en uge. Foto: Leicestershire Police

Indtil videre desværre uden held.

Imens er fortvivlelsen, magtesløsheden og sorgen vokset hos hans forældre og resten af hans familie.

»Ingen ord kan beskrive, hvor stor en smerte vi går gennem som familie. Vis venligst forståelse for, at denne situation er surrealistisk for os alle,« skriver hans bedstemor Marie E. Smith ifølge det lokale medie Leicestershire på Facebook.

»Mit barnebarn Xielo er endnu ikke blevet fundet,« skriver hun i opslaget, hvor hun også takker politiet og offentligheden for deres indsats for at finde ham.

Our specialist teams will continue the search for two-year-old Xielo Maruziva over the weekend.



Assistant Chief Constable Michaela Kerr has provided an update below as the search continues.



Part 1/2 pic.twitter.com/4fVqHsDN5i — Leicestershire Police (@leicspolice) February 23, 2024

»Vi er alle sønderknuste og ønsker bare, at han skal komme hjem hurtigst muligt.«

Efterforskningsleder Michaela Kerr har gang på gang understreget, at den storstilede eftersøgning fortsætter, indtil Xielo er fundet.

»Vi fortsætter vores eftersøgning i løbet af weekenden. Vi har stadig specialtrænede ressourcer både i og på vandet. Vi har dykkere i vandet og folk i både, og vi fortsætter med at have luftbårne ressourcer i området,« siger hun i den seneste videoopdatering fra politiet på det sociale medie X.

Sidstnævnte er primært droner, forklarer hun.

Politichefens opdatering kommer på et tidspunkt, hvor kritikken af politiet vokser på de sociale medier.

I et andet – og nyere – opslag fra bedstemoderen udtrykker hun sin frustration over, at politiet har afslået familiens ønske om at få assistance fra specialister i Specialist Group International under ledelse af Peter Faulding.

Sidstnævnte var involveret i eftersøgningen af Nicola Bulley, som sidste vinter faldt i en anden flod og først blev fundet tre uger senere.

I kølvandet på den tragiske sag udviklede der sig en konflikt mellem politiet og Faulding, og Xielos familie antyder nu, at det er derfor politiet afviser at bruge den ellers anerkendte ekspert i undervandseftersøgninger.

»Den måde, vi er blevet behandlet som familie, har været uacceptabel, når vi har anmodet politiet om tilladelse til, at Peter Faulding og SGI kan blive inddraget til at hjælpe med at finde mit barnebarn,« skriver Marie E. Smith og slutter:

»Tanken om, at mit lille banebarn skal tilbringe endnu en nat i den kolde flod, er for meget at bære.«