»Som familie har vi været fuldstændig knuste de seneste dage. Det er svært at beskrive den smerte og lidelse, vi går igennem.«

Sådan siger faderen til den dreng, som redningsmandskab nu i tre døgn desperat har ledt efter i floden River Soar ved Leicester i England.

Siden søndag sidst på eftermiddagen har politi og beredskab kæmpet for at finde den lille dreng, som faldt i det grumsede vand under et besøg i naturparken Aylestone Meadows.

Faderen sprang selv i vandet, da han så sin søn forsvinde, men desværre for sent.

Den lille toårige dreng var væk.

Onsdag eftermiddag har Leicestershire Police offentliggjort navn og billede af Xielo Maruziva, som han hedder.

Iklædt en sort og rød spidermandragt kigger han direkte ind i kameraet med et underfundigt smil.

Han ligner præcis det, han ifølge forældrene er, nemlig en »fræk, sjov, venlig og selvstændig lille dreng.«

A two-year-old boy reported to have fallen into the River Soar has today been named as Xielo Maruziva.



A search has been ongoing in the area since Sunday afternoon (18 February).



More information here - https://t.co/V9KoEGxgqq pic.twitter.com/sRl7GJeuAU — Leicestershire Police (@leicspolice) February 21, 2024

I pressemeddelelsen fra politiet sætter begge forældre ord på deres tragedie.

»Alt, hvad vi ønsker, er, at Xielo bliver fundet så hurtigt som muligt.,« siger moderen.

Hverken hun eller hendes mand optræder med navn.

Begge forældrene benytter lejligheden til at takke både redningsmandskabet og de mange andre, der har hjulpet dem i den svære tid.

Vejrforholdene i området omkring Leicester gør eftersøgningen vanskelig.

Efterforskningsleder Michaela Kerr har flere gange udtalt til pressen, at politiet ikke stopper, før den lille dreng er fundet.