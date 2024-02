For en uge siden forsvandt deres lille dreng i det grumsede flodvand.

Nu vokser ikke bare desperationen og sorgen hos Xielo Maruzivas forældre.

De bliver også mere og mere kritiske over for politiets håndtering af eftersøgningen, og på de sociale medier lufter de nu åbnet deres utilfredshed, skriver avisen The Mirror.

For over en uge siden faldt den lille toårige dreng i River Soar i Aylestone ved Leicester i det centrale England.

Drengen besøgte naturparken på stedet med sin familie, da det værst tænkelige uheld pludselig indtraf.

Xielos far hoppede resolut i floden for at redde sin søn, men det beskidte vand og den stærke strøm gjorde det umuligt for ham at finde drengen.

Siden har et stort redningshold ledt både i og oven på vandet, men efter en uge uden resultat er familiens frustration brudt ud i lys lue.

Nu vil de have ekspertdykkeren Peter Faulding og hans team på banen.

Lille Xielo har været forsvundet i over en uge nu. Foto: Privatfoto Vis mere Lille Xielo har været forsvundet i over en uge nu. Foto: Privatfoto

»Som familie er vi skuffede og frustrerede over den støtte, som vi har fået af Leicestershire Police og svaret på vores anmodning om at tilkalde de ekstra specialistressourcer fra Specialist Group International – SGI – som venligst har tilbudt deres assistance gratis,« skriver Xielos bedstemor, Marie E Smidt på Facebook.

Faulding driver sit eget redningsfirma, Specialist Group International (SGI), og siger til The Mirror, at han deler forældrenes frustrationer.

»Jeg har sagt, at jeg vil gøre det gratis. Mit hold er klar til at rykke ud med det samme. Vi har det bedste udstyr i verden, og jeg er kendt for at finde ti drukneofre om året. Vi er ikke et amatørhold, men vi bliver ignoreret af politiet,« siger han og tilføjer:

»Vi har sendt konstante anmodninger om at få lov til at hjælpe med at finde Xielo siden onsdag – men vi har ikke fået noget svar. Eller, de har sagt, at de har ressourcer nok.«

As search continue in Leicester River Soar for missing Xielo Maruziva s aged 2 - the family have asked for the help of Specialist Group International - but @leicspolice are refusing to accept it - sad because for a family police should put aside their differences & take their pic.twitter.com/MgeuMyQ01Z — Mark Williams-Thomas (@mwilliamsthomas) February 24, 2024

Faulding mere end antyder, at politiet undgår ham på grund af gammelt nag.

Sidste vinter forsvandt kvinden Nicola Bulley på lignende vis, da hun var ud at lufte sin hund. Faulding var involveret i eftersøgningen, men samarbejdet med politiet – af forskellige årsager – gik skævt.

Bagefter kritiserede Faulding politiet, og en politirapport udtalte kritik med Faulding.

Nu mener den private redningschef, at politiet lader den gamle sag forhindre dem i at tage imod hjælpen fra SGI.

Efterforskningsleder Michaela Kerr har den forløbende uge gang på gang sagt, at politiet gør alt, hvad der står i dets magt for at finde den lille dreng.

Hun har også gentagne gange understreget, at eftersøgningen ikke stopper, før han er fundet.