Fem små børn og to voksne er døde i en brand i et boligkompleks i den russiske by Rostov.

Ifølge en talsmand for det russiske beredskab var det yngste barn blot 15 mdr. gammel og det ældste barn seks år.

Yderligere tre personer er kommet på hospitalet.

Det vides endnu ikke, hvorfor branden gik i gang, men efterforskere er i gang med at undersøge årsagen.

Rostov ligger omkring 20 km nordøst for Moskva.

