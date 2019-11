To ældre mænd mistede livet i husbrande natten til søndag.

På Sjælland indebrændte i en 66-årig mand i en villa på Stevns.

Kort efter klokken 22 opdagede en nabo, at der var ild i huset og slog alarm til politi og brandvæsen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

»Inde i ejendommen bliver der fundet en person. Han bliver kørt til Køge Sygehus, hvor en læge erklærer ham for død,« siger vagtchef Henrik Olesen.

Den 66-årige mand er huset beboer. Ifølge politiet var der ikke andre mennesker i huset lørdag aften.

»De pårørende er underrettet, og nu skal der laves en undersøgelse for at finde årsagen til branden,« siger Henrik Olesen.

Natten til søndag udbrød der brand i et hus i landsbyen Hylke nær Skanderborg. Her mistede en 82-årig mand livet.

En hjemmehjælper, der tilfældigt kom forbi, opdagede branden og slog alarm omkring klokken et lørdag nat. Da politiet ankom til stedet, var ilden dog så omfattende, at det ikke var muligt at komme ind i huset og hente den gamle mand ud.

Kort efter lykkedes det brandvæsenet at hente manden ud og få slukket flammerne, men desværre stod hans liv ikke til at redde. Den 82-afgik senere ved døden på hospitalet.

Sydøstjyllands Politi mener ikke, der er foregået noget kriminelt på adressen, men på nuværende tidspunkt er der ikke oplysninger om, hvad der kan være årsag til branden.

Også i dette tilfælde er de pårørende underrettet.

/ritzau/