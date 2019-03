Det er nu snart to årtier siden, at amerikanske betjente åbnede bagagerummet til en sort bil og fandt to teenagepiger ligge døde. Begge var de blevet skudt, den ene af dem voldtaget.

Siden har man brugt utallige arbejdstimer på at løse drabsgåden, men alle spor er endt blindt. Indtil nu.

Et dna-træf hos en virksomhed, som arbejder med slægtsforskning, kan nemlig have ført til sagens opklaring.

Det skriver flere amerikanske medier - blandt andre ABC News og nyhedsbureauet AP.

Det var meningen, det skulle være en festdag, da veninderne Tracie Hawlett og J.B. Beasley den 31. juli 1999 satte sig ind i en bil sammen og kørte af sted fra hjembyen Dothan i den amerikanske delstat Alabama.

Den ene af dem, J.B., var netop fyldt 17 år, og de havde derfor sat kurs mod en fest, der skulle holdes i en by ikke langt derfra.

Men pigerne nåede aldrig frem til festen.

Af endnu uvisse årsager endte de med at køre forkert og fare vild, og Tracies mor - Carol Roberts - har efterfølgende forklaret, at de to piger ringede til hende fra en benzintank for at fortælle, at de nu ville køre hjem i stedet.

Da de ikke var nået hjem, da solen stod op dagen efter, ringede Carol til politiet.

Umiddelbart var der ikke noget, der tydede på, at en forbrydelse var blevet begået, da politiet nogle timer senere fandt den sorte Mazda, som pigerne var kørt af sted i. Men da de åbnede bagagerummet, fandt de pigerne ligge døde.

Begge var ifølge ABC News blevet skudt i hovedet.

I snart 20 år har politiet forsøgt at finde frem til svaret på, hvad der skete med de to veninder. Og nu ser det ud til, at spørgsmålet kan være blevet besvaret.

Den amerikanske lovgivning giver politiet mulighed for at forsøge at identificere mistænkte gennem dna-prøver fra familiemedlemmer, hvis prøverne er givet til brug for eksempelvis slægtsforskning.

For nogle måneder siden sendte politiet dna-beviserne fra drabssagen til firmaet Parabon, og det førte til, at den 45-årige Coley McCraney dukkede op i politiets søgelys.

Fredag blev manden - der bor i samme by, som pigerne var fra - anholdt, og en efterfølgende dna-prøve fra ham viste sig at være et match med den prøve, der blev fundet på gerningsstedet.

Han sidder nu varetægtsfængslet - og foruden drabene på de to veninder er han også sigtet for tre yderligere drab.