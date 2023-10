To unge mænd døde lørdag på en musikfestival i den australske storby Sydney.

De to unge – på henholdsvis 21 og 26 år – mistede livet efter at have deltaget i The Knockout Outdoor festival.

Det skriver ABC News og The Guardian.

Paramedicinerne forsøgte at genoplive den 26-årige, men han døde senere på hospitalet.

Den 21-årige modtog førstehjælp på et hotel i byen, men også han døde ved ankomsten til hospitalet.

»Disse begivenheder (festivaler, red.) er for folk, der vil nyde musik og have det sjovt, så det er tragisk, at folk har mistet livet,« siger efterforskningsleder Simon Glasser til The Guardian.

Politiet er i gang med at undersøge årsagen til de to mænds død og afventer resultaterne af obduktionsrapporterne.

»Sagerne bliver ikke specifikt behandlet som mistanker om overdosis af stoffer,« siger efterforskningsleder Simon Glasser til The Guardian.

»Vi kigger på alle muligheder. Hvad som helst kan være sket.«

Han understreger dog, at de to tragisk dødsfald viser, at folk kan dø under festivaler, og at stoffer kan have »horrible konsekvenser«. Især i kombinationen med en hedebølge.

Festivalen blev nemlig afholdt i en weekend, som var ekstrem varm i Sydney.

Samtidig blive mere end 70 personer sigtet for narkotikaforbrydelser på både Knockout-festivalen og et andet stort musikarrangement Listen Out-festivalen lørdag.