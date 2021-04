En tragedie ramte lørdag eftermiddag en familie i den britiske by Brownhills uden for Birmingham.

Under en gåtur med deres blot to uger gamle baby skete et uheld mellem to biler, der fik alvorlige konsekvenser for familien.

Det skriver flere britiske medier, herunder The Sun.

To biler kørte ind i hinanden, hvorefter den ene – en BMW – kørte op over fortovet, hvor familien gik med den to uger gamle baby i en barnevogn.

Barnevognen blev klemt mellem bilen og butiksfacaderne, og den lille dreng fik så alvorlige skader, at han døde kort efter at være blevet bragt til hospitalet.

Føreren af BMWen, en 34-årig mand, flygtede efter uheldet, men blev efterfølgende anholdt af politiet – mistænkt for at være skyld i drab som følge af farlig kørsel.

Et vidne fortæller til The Sun, at forbipasserende forsøgte at berolige forældrene til babyen, der var »hysteriske« efter kollisionen.

Ifølge politiet fik én af drengens pårørende en skulderskade ved påkørslen, men ellers kom ingen andre til skade.