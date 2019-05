I sidste uge forsvandt to franske turister og deres lokale guide, da de var på safari i det nord-vestlige Benin. Nu er et lig blevet fundet.

Der er angiveligt tale om liget af den forsvundne guide.

Det har Benins Indenrigsministerium bekræftet, ifølge BBC.

De to turister og guiden, der forsvandt, var på tur i Pendjari National Park onsdag i sidste uge.

Parken ligger på grænsen til Burkina Faso, hvor islamistiske militanter har opholdt sig de seneste måneder.

De tre blev sidst set kørende i en FORD SUV i parken, som ligger 550 kilometer nord for Benins hovedstad, Porto Novo.

Ifølge Reuters er guiden blevet fundet skudt i hovedet.

Bilen er blevet fundet brændt i den østlige del af Burkina Faso.

Man har stadig ikke fundet de to franske turister. Søndag rapporterede den franske tv-kanal 'France 24' dog om, at de er blevet kidnappet og henviser til anonyme kilder.

Det er dog ikke offentligt bekræftet.

Den franske regering har tidligere advaret mod at rejse til forskellige områder af det nord-vestlige Benin nær grænsen til Burkina Faso på grund af den høje risiko for at blive kidnappet.

Det er dog stadig en sjældenhed, at turister forsvinder, som det er tilfældet ved de franske turister.